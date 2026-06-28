Con otro gol de Messi, Argentina venció a Jordania y terminó la fase de grupos con puntaje ideal

La Selección argentina derrotó 3-1 a Jordania en Dallas con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi. El campeón del mundo cerró el Grupo J con puntaje perfecto y ahora enfrentará a Cabo Verde en los 16avos de final.
La Selección Argentina cerró una impecable fase de grupos del Mundial 2026 al derrotar 3-1 a Jordania en el estadio de Dallas. Con tantos de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, quien ingresó en el segundo tiempo y volvió a marcar, el equipo de Lionel Scaloni terminó primero en el Grupo J con puntaje ideal y ya piensa en los 16avos de final, donde enfrentará a Cabo Verde.
La Albiceleste dominó el desarrollo desde el inicio y avisó con un gol de Lo Celso que fue anulado por posición adelantada. A los 18 minutos, el mediocampista tuvo su revancha al ejecutar con precisión un tiro libre que se metió junto al palo para abrir el marcador.
Senesi fue protagonista y Messi volvió a convertir
Argentina amplió la ventaja a los 30 minutos. Tras una infracción sobre el entrerriano Marcos Senesi, detectada por el VAR, el árbitro sancionó penal y Lautaro Martínez convirtió el 2-0 con un remate certero.
En el complemento, Jordania descontó a través de Mousa Altamari, pero el ingreso de Lionel Messi cambió nuevamente el ritmo del encuentro. El capitán reemplazó a Lautaro Martínez a los 59 minutos y poco después comenzó a generar peligro con la pelota detenida.
La recompensa llegó a los 79 minutos. Tras una falta en la puerta del área, Messi ejecutó un tiro libre preciso que sorprendió al arquero rival y selló el 3-1 definitivo con un nuevo gol en la Copa del Mundo.
Se viene Cabo Verde
Scaloni aprovechó el encuentro para rotar futbolistas y darles minutos a varios jugadores habituales suplentes, aunque el funcionamiento colectivo volvió a mostrar solidez tanto en ataque como en el manejo del partido.
Con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, Argentina concluyó la fase de grupos con puntaje ideal y se medirá el próximo viernes con Cabo Verde en los 16avos de final, tras la sorpresiva clasificación de la selección africana, que dejó eliminado a Uruguay.