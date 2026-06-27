Motociclista sufrió lesiones graves tras chocar con un auto en Colón: retuvieron la moto

El motociclista tuvo fractura en una pierna

Un motociclista de 41 años sufrió lesiones graves este sábado por la tarde al protagonizar un violento choque con un automóvil en la ciudad de Colón. El hombre debió ser hospitalizado tras sufrir una fractura, mientras que el conductor del otro vehículo no presentó heridas.

El accidente ocurrió en la intersección de calle Andrade y bulevar Ferrari, donde colisionaron un Ford Ka Fly Plus, conducido por un joven de 18 años, y una motocicleta Corven de 110 cc.

El motociclista sufrió una fractura

Según informó la Jefatura Departamental Colón, ambos conductores fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Benjamín para su evaluación médica.

Tras los estudios correspondientes, los profesionales determinaron que el motociclista presentaba una fractura de meseta tibial derecha, una lesión de carácter grave que afectó la articulación de la rodilla, por lo que quedó internado.

En tanto, el conductor del automóvil resultó ileso.

Retuvieron la motocicleta por falta de documentación

En el lugar trabajó personal de la Policía de Entre Ríos, que realizó las pericias para establecer la mecánica del siniestro.

Además, agentes de Inspección Municipal verificaron la documentación de los vehículos y constataron que el conductor de la motocicleta no contaba con la documentación obligatoria para circular, por lo que el rodado fue retenido de manera preventiva.

La Fiscalía de turno interviene en la investigación para determinar las causas del choque.