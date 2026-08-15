Se registraron incendios en una vivienda y en un local de ropa en Paraná

Dos incendios se registraron en distintos puntos de Paraná, uno en una vivienda ubicada detrás del Club Peñarol y otro en un local de indumentaria en la zona de Los Ceibos y Las Calandrias, generando importantes daños materiales.
En la madrugada de este sábado, se registraron dos incendios en distintos puntos de la ciudad de Paraná, uno de ellos en una vivienda y el otro en un local de ropa..
El primero de los siniestros se produjo en calle Durán, detrás del Club Atlético Peñarol, donde se había desatado un incendio en una vivienda. Tras recibir el aviso, una unidad de Bomberos Voluntarios se trasladó hasta el lugar.
Al arribar, los efectivos comenzaron inmediatamente las tareas destinadas a controlar y extinguir las llamas. Una vez sofocado el foco ígneo, continuaron con trabajos de enfriamiento y aseguramiento del sector afectado para evitar una posible reactivación.
Trabajo conjunto para controlar las llamas
En el operativo desarrollado sobre calle Durán también intervino personal de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos. Ambas dotaciones trabajaron de manera conjunta hasta conseguir controlar completamente la situación.
De acuerdo con la información brindada por Bomberos Voluntarios, no se precisaron las causas que habrían originado el incendio ni se informó oficialmente sobre personas lesionadas. Los daños materiales ocasionados en la vivienda fueron de importancia.
La intervención requirió posteriormente tareas de enfriamiento, una labor que resulta fundamental después de la extinción de las llamas para reducir el riesgo de que permanezcan puntos calientes en la estructura.
Principio de incendio en un local de ropa
Por otra parte, una unidad del Cuerpo Activo debió trasladarse hasta la zona de Los Ceibos y Las Calandrias, donde se había registrado un principio de incendio en un local dedicado a la venta de ropa.
Una vez en el comercio, los bomberos efectuaron las tareas correspondientes para controlar el foco y garantizar la seguridad del sector. La rápida intervención permitió contener la situación.