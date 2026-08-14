Terremoto de magnitud 5,2 sacudió una provincia de España y causó importantes daños

Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió durante la madrugada de este sábado el sur de España y provocó daños materiales en distintos puntos del área metropolitana de Granada.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó un kilómetro al suroeste de Otura, en las proximidades de Granada, a una profundidad de 10 kilómetros.

El movimiento provocó desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados y daños en viviendas y edificios. En imágenes difundidas en redes sociales se observaron vehículos afectados por el derrumbe de mampostería y señalización de la vía pública moviéndose durante el temblor.

El sismo se sintió en 191 municipios de la provincia de Granada y también en 66 localidades de Málaga. Miles de personas que se despertaron por el movimiento decidieron salir a la calle ante el temor de nuevas réplicas.

Los últimos registros

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto tuvo una intensidad significativa y pudo sentirse especialmente en Las Gabias y Churriana de la Vega, además de otras localidades como Málaga, Motril y Almuñécar.

El movimiento fue además el quinto registrado en Granada durante las últimas 24 horas. Previamente, otro sismo de magnitud 3,7, con epicentro en La Zubia, había sido percibido en Granada capital y el área metropolitana.

Uno de los momentos que se viralizó tuvo como protagonista al streamer Francisco de Borja, conocido como Sasel, quien se encontraba transmitiendo en vivo cuando comenzó el terremoto. “Terremoto: terremoto. Y todavía dura”, expresó mientras se escuchaban objetos caer en su vivienda.

Cuando el movimiento disminuyó, preguntó: “¿Están bien?”. Finalmente, se confirmó que su familia no había sufrido daños.

Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales por el terremoto.