Otamendi negó una interna en River y fue contundente: “Tenemos que dar la cara”

Nicolás Otamendi negó que exista una interna en River y aseguró que el plantel, Eduardo Coudet y la dirigencia permanecen unidos para intentar revertir el delicado presente futbolístico. El capitán habló en la previa del partido del domingo frente a Argentinos Juniors y realizó una fuerte autocrítica después de seis derrotas consecutivas.

El Millonario todavía no consiguió puntos ni convirtió goles en el Torneo Clausura y, además, quedó eliminado de la Copa Argentina. En ese contexto, durante los últimos días circularon versiones sobre supuestos problemas puertas adentro y crecieron las dudas alrededor de la continuidad del entrenador.

“Con el Chacho y con los dirigentes está todo bien y trabajamos en conjunto para revertir esta situación”, aseguró Otamendi para despejar las versiones sobre diferencias entre los distintos sectores del club.

“De este difícil momento salimos todos juntos”

El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina insistió en que no existen las denominadas “patas rotas” dentro del vestuario y puso el foco en la necesidad de recuperar el funcionamiento colectivo.

"TRABAJOS EN SILENCIO CON LA DIRIGENCIA Y COUDET PARA SOLUCIONAR TODO" La palabra de Otamendi en el River Camp previo al duelo ante Argentino el domingo en el Monumental. 🎙️ @juancortese pic.twitter.com/4VmYYzqZRi — TyC Sports (@TyCSports) August 14, 2026

“Existe una unión entre nosotros, el entrenador y el presidente. Lo importante es ensamblarse porque de este difícil momento salimos todos juntos”, sostuvo.

Sus declaraciones fueron en línea con el respaldo expresado días atrás por el presidente de River, Stefano Di Carlo, quien también se había referido públicamente al difícil momento deportivo de la institución.

Otamendi reconoció que el plantel es consciente de la situación y no esquivó responsabilidades: “Tenemos que dar la cara y mejorar en todas las líneas. La única manera de conseguir buenos resultados es trabajando mucho y mostrar todo lo que practicamos en la semana”.

River busca cortar una racha de seis derrotas

El próximo desafío será especialmente exigente. River recibirá el domingo a Argentinos Juniors, líder de la Zona B del Clausura con puntaje ideal, con la obligación de conseguir un resultado que le permita comenzar a salir de la crisis.

“DICEN QUE HAY PATAS ROTAS Y NO ES ASÍ” Nicolás Otamendi, de la exigencia de los hinchas en River al clima positivo en el equipo. pic.twitter.com/C5BiCiH3Bw — TyC Sports (@TyCSports) August 14, 2026

Pese a la racha negativa, Otamendi aseguró que el grupo mantiene expectativas de revertir el presente. “”, manifestó.

El conjunto dirigido por Coudet tuvo más tiempo para entrenarse debido a la postergación de su compromiso frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. El encuentro debía disputarse el miércoles, pero fue reprogramado para la próxima semana a raíz del terremoto que afectó a Colombia.

Ese tiempo adicional permitió al entrenador trabajar con un plantel que incorporó futbolistas recientemente y que todavía busca consolidar su funcionamiento.

La adaptación de Otamendi

El propio capitán reconoció que todavía atraviesa un período de adaptación. Hasta el momento disputó solamente cuatro encuentros con la camiseta de River y su estreno se produjo apenas seis días después de jugar con Argentina la final del Mundial frente a España.

“Los nuevos tenemos que adaptarnos lo más rápido posible. Esta semana nos vino bien para conocernos más entre nosotros”, señaló.

El experimentado defensor llegó al Millonario después de una extensa carrera internacional y rápidamente asumió un rol de liderazgo dentro de un equipo obligado a reaccionar.

"LA ÚNICA FORMA EN QUE VAMOS A CONSEGUIR LOS RESULTADOS ES TRABAJANDO EN SILENCIO" 🗣️ Nicolás Otamendi ▶️ Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/6K1mrs07cM — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 14, 2026

Ahora, el partido ante Argentinos Juniors aparece como una nueva oportunidad para que River consiga sus primeros puntos y goles en el Clausura y, fundamentalmente, corte una serie de

El mensaje de Otamendi para los hinchas

Sobre el final, el capitán también se refirió al descontento de los simpatizantes y reconoció las exigencias que implica vestir la camiseta del Millonario.

“El hincha de River te exige. Quiere resultados y que el equipo juegue bien, somos conscientes de eso”, expresó.

Otamendi aseguró que el plantel buscará recuperar la confianza de los simpatizantes a partir de los resultados y del rendimiento dentro de la cancha.

“Vamos a dar todo por esta camiseta para empezar a sumar y para que el hincha se vuelva a conectar con nosotros, que es lo más importante”, concluyó.