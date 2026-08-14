Demichelis fue contundente sobre Mastantuono y Echeverri: “Deseo que no vuelvan a River”

El consejo que le dio Demichelis a sus dos ex dirigidos.

Martín Demichelis se refirió al futuro de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, dos futbolistas a los que dirigió durante sus primeros pasos en River. El entrenador consideró que ambos están preparados para consolidarse en Europa y explicó por qué desea que no regresen al club de Núñez en el corto plazo.

Durante el mercado de pases europeo surgió la posibilidad de que los juveniles volvieran temporalmente al conjunto millonario ante la falta de continuidad. Sin embargo, ninguna de las gestiones prosperó: Mastantuono fue cedido por Real Madrid a Fiorentina, mientras que Echeverri continuará su proceso en Manchester City.

Actualmente al frente del RB Leipzig, Demichelis analizó las experiencias de ambos jugadores y sostuvo que atravesaron procesos diferentes desde su llegada al plantel profesional de River.

Los primeros pasos del Diablito Echeverri

El entrenador recordó que Echeverri era una de las principales figuras emergentes de las divisiones inferiores cuando inició su ciclo. No obstante, las convocatorias a las selecciones juveniles argentinas le impedían trabajar diariamente con el mediocampista.

“Él estaba de lunes a jueves entrenándose con la Selección, venía los viernes y jugaba en Reserva, entonces no lo podía tener”, explicó el técnico durante una entrevista con ESPN.

Según relató, posteriormente mantuvo conversaciones con el futbolista para ayudarlo a incorporarse progresivamente al ritmo del primer equipo. “Lo hablé con él, lo fue entendiendo, fue mejorando y demostrando ser capaz de aguantar el ritmo”, señaló.

La evolución física de Mastantuono

El caso de Mastantuono fue distinto. Demichelis contó que inicialmente pensaba administrar sus cargas debido a su corta edad, pero el rendimiento cotidiano del volante modificó esa planificación.

“Con Franco me pasó algo diferente. La idea era ir dosificando las cargas con ellos, pero Mastantuono siempre, en el día a día, era uno de los chicos que más rendía también a nivel físico”, destacó.

El mediocampista fue posteriormente transferido al Real Madrid y, durante este mercado, quedó cedido en Fiorentina para sumar minutos en el fútbol italiano. El entrenador alemán entiende que esa experiencia puede resultar importante para su desarrollo.

El consejo de Demichelis para ambos juveniles

El exentrenador de River pidió paciencia ante la adaptación de los dos futbolistas y consideró que una eventual vuelta inmediata al fútbol argentino interrumpiría el proceso iniciado en Europa.

“Hoy les deseo que no se vuelvan, porque no tengo dudas de que están preparados para rendir”, afirmó. Además, recordó que otras figuras argentinas necesitaron tiempo antes de consolidarse en los principales clubes europeos.

Como ejemplos mencionó a Gonzalo Higuaín, Javier Saviola y Pablo Aimar. “Higuaín necesitó un año para instalarse en el Real Madrid. Lo mismo pasó con Saviola en el Barcelona y con Aimar”, expresó.

Para el técnico, la falta de continuidad durante los primeros meses no debe interpretarse como una señal de fracaso. “Es lógico el período de adaptación, no dejan de ser jóvenes, y lo van a hacer bien”, concluyó.