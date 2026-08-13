Detuvieron a vecino de Paraná que baleó a un hombre quien habría robado en su vivienda

Baleó a un hombre que habría robado en su casa: fue detenido.

Un vecino baleó a un hombre que habría robado en su vivienda y terminó detenido durante un violento episodio ocurrido alrededor de las 20:30 de este jueves en barrio Anacleto Medina, en Paraná. La víctima recibió impactos de arma de fuego en una pierna y fue trasladada al Hospital San Martín.

El ataque ocurrió en la zona de calles Gianelli y Los Chanas. Cuando los efectivos llegaron, entrevistaron al herido, un hombre de apellido Pérez, de 28 años y en situación de calle, quien aseguró que un vecino había efectuado al menos diez disparos y que algunos proyectiles lo alcanzaron.

Tras el traslado del herido, la Policía inició la búsqueda del supuesto agresor. Los testimonios recabados en el barrio permitieron identificar una vivienda y, cuando los uniformados llegaron, observaron a un sujeto que corrió hacia el interior del inmueble. Fue alcanzado y demorado en el patio.

Un arma escondida y diez vainas servidas

El sospechoso fue identificado como un joven de 24 años, de apellido Oroño. Durante la inspección del lugar, los policías encontraron cinco vainas servidas en el patio y localizaron un arma de fuego que había sido ocultada detrás de un tapial.

Además, sobre la vía pública fueron halladas otras cinco vainas servidas calibre .22 LR. Los elementos quedaron secuestrados para ser sometidos a pericias y determinar si el arma encontrada fue utilizada durante el ataque.

El fiscal Laureano Dato dispuso que el joven fuera alojado en Alcaidía por el supuesto delito de abuso de arma de fuego. También ordenó el secuestro del arma, las vainas y demás elementos considerados de interés para la investigación.

Comisario Jorge Pérez.

La versión sobre el conflicto y el ataque

El jefe de la División Operaciones de la Departamental Paraná explicó a Elonce que “el hecho sucedió por un problema entre dos hombres, el que resultó herido y un vecino, quien sería el agresor”. Según indicó, existía un conflicto previo entre ambos.

“El autor de los disparos sostuvo que había sido víctima de un robo de elementos en su vivienda por parte del sujeto que resultó herido”, afirmó. El funcionario policial agregó que el hombre baleado “tiene un frondoso prontuario y hace pocos meses salió de una unidad carcelaria donde cumplió una condena”.

Sobre la mecánica investigada, señaló: “Aparentemente, el vecino le disparó en el patio de su vivienda y luego lo habría perseguido para dispararle desde la vereda”. En el lugar trabajaron Comisaría Novena, personal del 911 y Policía Científica para reconstruir el episodio y determinar las responsabilidades.