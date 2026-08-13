El río Uruguay volvería a crecer hacia el fin de semana y anticipan niveles elevados durante los próximos meses

El río Uruguay volvería a ascender hacia el fin de semana como consecuencia de las precipitaciones previstas sobre su cuenca de aporte. De acuerdo con las estimaciones difundidas por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), por el momento no se prevé que alcance niveles superiores a los máximos registrados durante los primeros días de agosto.

Sin embargo, la evolución dependerá de la cantidad de lluvia acumulada durante los próximos días. La atención estará puesta especialmente en las precipitaciones que se produzcan en las zonas de la cuenca ubicadas más cerca del lago de Salto Grande.

(CTM)

En ese escenario, es probable que el río vuelva a mostrar una tendencia ascendente. La magnitud del incremento estará condicionada por el comportamiento de las lluvias y el aporte de agua que finalmente llegue al sistema durante las próximas jornadas.

Advierten por niveles elevados durante los próximos meses

Desde Salto Grande señalaron además que la permanencia del río Uruguay en niveles relativamente elevados podría transformarse en una situación habitual durante los próximos meses.

Según indicó la CTM, este nuevo escenario estaría relacionado con el fenómeno de El Niño, que se prevé que alcance una intensidad importante. En ese contexto, las actividades que se desarrollan en sectores costeros deberán contemplar un río con niveles superiores a los habituales.

"Las actividades costeras deberán adaptarse a estas ‘nuevas condiciones’ que nos impone la naturaleza", señaló la Comisión al advertir sobre el panorama esperado para los próximos meses.

Ante las posibles variaciones, se recomendó seguir periódicamente la evolución del río a través de los canales oficiales de Salto Grande y prestar atención a las actualizaciones hidrológicas.