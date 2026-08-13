Declararon la emergencia hídrica en Santa Fe por la llegada de El Niño

La emergencia fue declarada hasta el 30 de abril de 2027

La Legislatura de Santa Fe aprobó por unanimidad la emergencia hídrica en todo el territorio provincial hasta el 30 de abril de 2027, con la posibilidad de extenderla por seis meses. La medida busca acelerar obras y acciones preventivas ante posibles lluvias intensas y crecidas vinculadas al fenómeno de El Niño.

La norma establece un régimen de excepción que permitirá agilizar la ejecución de obras, contrataciones e intervenciones destinadas a prevenir, aliviar y mitigar los efectos de eventuales excesos hídricos.

Entre las medidas previstas se encuentra la posibilidad de ejecutar con carácter urgente trabajos de limpieza de canales, construcción de terraplenes y defensas, alteos, canalizaciones, lagunas de retardo y endicamientos de cursos de agua. También se contemplan intervenciones sobre caminos rurales, vías de comunicación y accesos terrestres.

Un fondo para atender la emergencia

La ley amplía las facultades del Poder Ejecutivo provincial para disponer medidas de prevención y asistencia inmediata a las personas afectadas, además de contemplar ayuda para municipios que atraviesen situaciones derivadas de la emergencia.

También habilita al Ministerio de Obras Públicas a otorgar subsidios y aportes no reintegrables a municipios y comités de cuenca. Los recursos deberán destinarse a obras, maquinaria y equipamiento para reducir los riesgos asociados a posibles eventos hídricos.

Además, se creó el Fondo de Emergencia Hídrica, que estará integrado por partidas presupuestarias, aportes del Tesoro Nacional y otros recursos destinados a afrontar las consecuencias del escenario hídrico.

La normativa establece procedimientos especiales y urgentes para la contratación de bienes, servicios y obras de infraestructura vinculadas con la emergencia, aunque exige criterios de transparencia, igualdad, concurrencia y competencia.

En situaciones en las que exista un único proveedor disponible y la urgencia lo requiera, la administración podrá recurrir a la contratación directa.

La emergencia se extenderá hasta 2027

La declaración se fundamentó en informes del Servicio Meteorológico Nacional sobre la continuidad de la fase cálida de El Niño. De acuerdo con los antecedentes citados durante el debate legislativo, los modelos meteorológicos señalaban una alta probabilidad de continuidad del fenómeno durante el segundo semestre de 2026.

El escenario previsto contempla mayores posibilidades de lluvias por encima de los valores normales, además de eventuales crecidas y situaciones que podrían requerir evacuaciones o asistencia estatal.

Durante el debate, el legislador José Corral advirtió sobre las previsiones de precipitaciones superiores a los registros habituales y recordó antecedentes de episodios de El Niño que generaron emergencias en distintos puntos de la provincia.

Desde la oposición, Fabián Palo Oliver cuestionó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo prorrogue la emergencia, mientras que Marcos Corach acompañó la iniciativa aunque planteó críticas vinculadas con obras hídricas que, según sostuvo, todavía no fueron ejecutadas.

Pese a las diferencias expresadas durante el tratamiento, todos los bloques acompañaron finalmente la declaración.

También habrá control legislativo

La ley creó una Comisión Bicameral de Seguimiento, integrada por tres diputados y tres senadores, que deberá controlar la aplicación del régimen de emergencia.

Entre sus funciones estará el seguimiento del uso del Fondo de Emergencia Hídrica, las obras ejecutadas, las contrataciones realizadas y los recursos destinados a municipios y gobiernos locales.

El régimen tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2027 y podrá extenderse por otros seis meses si persisten las condiciones que dieron origen a la emergencia hídrica.