Monitorean el río Paraná para garantizar la seguridad del Túnel Subfluvial

El monitoreo del río Paraná permite al Ente Interprovincial Túnel Subfluvial conocer la dinámica del cauce y anticipar variaciones que puedan incidir sobre la infraestructura. Los controles se realizan periódicamente mediante relevamientos batimétricos y estudios hidráulicos.

Los trabajos están a cargo del Departamento de Recursos Hídricos y permiten analizar el comportamiento del lecho, el caudal y las corrientes. Los estudios batimétricos posibilitan mapear el fondo móvil del río e identificar modificaciones en su relieve.

Además, la información obtenida permite seguir el desplazamiento de sedimentos y evaluar la incidencia de estos procesos naturales sobre el túnel. Uno de los principales puntos de seguimiento son los denominados "valles de dunas", formaciones del fondo que se desplazan por la dinámica natural del Paraná.

Controles cada 20 días sobre el río Paraná

Para proteger la estructura frente a estos movimientos, el Ente ejecutó en 1993 y 1998 mantas de hormigón destinadas a contener los procesos erosivos y preservar la cobertura de arena existente sobre el sistema de entubado.

Los controles se realizan cada 20 días, aunque pueden intensificarse ante variaciones significativas en afluentes como el río Paraguay, el Alto Paraná y el río Iguazú. De esta manera, los especialistas cuentan con datos actualizados para evaluar la evolución del sistema hídrico.

El monitoreo también incluye estudios para determinar el caudal y la velocidad de la corriente. Desde 2018 se utilizan equipos de perfil acústico Doppler (ADCP), tecnología que emplea ondas sonoras para medir la velocidad del agua a distintas profundidades.

Tecnología para la conservación del Túnel Subfluvial

Para las tareas de campo, el Ente dispone de embarcaciones propias equipadas con sistemas de medición y GPS. Estos recursos permiten obtener información precisa sobre las características y modificaciones del cauce.

Los datos recopilados constituyen un insumo para la conservación preventiva y el seguimiento técnico del Túnel Subfluvial. El objetivo es anticipar cambios naturales del río y definir las acciones necesarias para preservar la infraestructura que conecta Entre Ríos y Santa Fe.