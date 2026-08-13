El Niño: profundizan obras en Galarza y ensanchan un arroyo para reducir el riesgo de anegamientos

La Municipalidad de General Galarza intensificó las tareas de prevención ante el fenómeno de El Niño, con trabajos para ensanchar y rectificar el arroyo Clé, además de la continuidad de una importante obra de desagües que ya alcanzó entre un 70% y 75% de ejecución. El intendente Fabián Menescardi explicó a Elonce que las acciones comenzaron hace aproximadamente dos meses y medio y que el Comité de Emergencia se encuentra preparado ante eventuales lluvias intensas.

El jefe comunal señaló que el municipio se encontraba en la etapa final de las intervenciones preventivas y destacó que distintas instituciones participan de la planificación ante posibles contingencias.

“Estamos convencidos de que se viene realizando un muy buen trabajo, pero hay que esperar. Ojalá que esto no llegue y no tengamos ninguna consecuencia, pero nuestra responsabilidad y nuestra obligación es prevenir”, afirmó Menescardi en diálogo con Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce.

Trabajos sobre el arroyo Clé

Uno de los principales puntos de intervención es el arroyo Clé, curso de agua que recibe parte del escurrimiento de la localidad y que podría incrementar considerablemente su caudal ante precipitaciones abundantes.

El intendente explicó que los trabajos contemplan ampliar el cauce y modificar algunos sectores para facilitar la circulación del agua. “Estamos en el último sector, que es un arroyo que vuelca el agua hacia la localidad. Con la ampliación y el ensanche, y sacando todas las curvas que tiene, buscamos darle más fluidez al caudal de agua”, detalló a Elonce.

Según estimó, las tareas podrían quedar terminadas dentro de una o dos semanas, dependiendo de las condiciones meteorológicas. A esos trabajos se agregó un dragado a cielo abierto en campos ubicados en inmediaciones de la localidad, con una extensión superior a media legua, para acelerar la evacuación del agua hacia el arroyo.

Una obra hídrica esperada durante décadas

En paralelo, avanzó una obra de infraestructura hídrica financiada por el Gobierno provincial, cuya planificación era anterior a las actuales previsiones relacionadas con El Niño.

Menescardi sostuvo que se trata de una intervención reclamada durante décadas por la comunidad y que comprende casi 2.000 metros de desagües pluviales.

“Es una obra hídrica esperada desde hace más de 100 años por nuestra localidad”, afirmó el intendente, quien precisó que la ejecución alcanzó aproximadamente entre el 70% y el 75%.

El proyecto incluye un sistema de doble entubamiento de hormigón armado destinado a aumentar la capacidad de evacuación de las precipitaciones.

El jefe comunal destacó especialmente los resultados observados en sectores que históricamente presentaban inconvenientes, entre ellos las inmediaciones del Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica (CENER) y el barrio conocido como Los Corchos.

“El agua se escurre muy rápido”

De acuerdo con Menescardi, las obras ya permitieron comprobar una mejora considerable en el drenaje durante las lluvias. “La obra ha dado una respuesta enorme. Inclusive, cuando hablás con la gente de los barrios por donde pasa, realmente ya hay tranquilidad porque el agua se escurre muy rápido”, aseguró.

El intendente recordó que en algunos puntos de General Galarza el agua había llegado anteriormente hasta la cintura durante episodios de precipitaciones intensas. “Hoy termina de llover y la gente puede pasar tranquilamente en moto o bicicleta. Eso habla de la fluidez y la rapidez para sacar el agua”, comparó.

Menescardi agradeció, además, el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos para concretar una intervención que consideró fundamental frente a los antecedentes de anegamientos.

Preparación ante el fenómeno de El Niño

Si bien General Galarza no enfrenta la misma exposición que otras localidades ubicadas directamente sobre grandes ríos, las autoridades mantienen especial atención sobre la cuenca del río Gualeguay y sus afluentes.

El intendente reconoció que otras ciudades de la región presentan escenarios potencialmente más complejos, pero sostuvo que cada municipio debe prepararse según sus propias características.

“Nosotros también tenemos nuestros problemas y queremos tratar de prevenir”, expresó.

En ese sentido, indicó que el municipio trabaja desde hace aproximadamente dos meses y medio junto al Comité de Emergencia, con el objetivo de establecer las respuestas que deberán activarse ante una eventual contingencia.

Menescardi señaló que la prevención es especialmente importante frente a fenómenos que pueden acumular grandes cantidades de lluvia en períodos reducidos. “No es fácil cuando vienen tantos milímetros”, reconoció.

Galarza se prepara para afrontar el fenómeno "El Niño"

Una localidad de 7.800 habitantes

Consultado sobre la población de General Galarza, el intendente indicó que el último censo registró aproximadamente 7.800 habitantes. “Tratamos, en lo posible, de cuidarlos a todos. Esa es nuestra responsabilidad como gobernantes: cuidar al vecino y brindarle calidad de vida”, sostuvo.

El jefe comunal vinculó las obras hídricas con otras políticas municipales destinadas a mejorar las condiciones de vida y remarcó la importancia de anticiparse a los problemas.

Mientras continúan las tareas sobre el arroyo Clé y la ejecución de los nuevos desagües, el municipio mantendrá activo el esquema preventivo ante las previsiones climáticas. “Ojalá que realmente El Niño no llegue”, expresó Menescardi respecto de un eventual escenario de lluvias y crecientes de magnitud, aunque insistió en que la localidad continuará trabajando para estar preparada.