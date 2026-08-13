Denunciaron un caso de mala praxis tras la muerte de una mujer en localidad entrerriana

Familiares de una mujer presentaron una denuncia por la atención recibida en el hospital de Villa Clara y en un sanatorio de Villaguay, donde finalmente falleció.
Familiares de una mujer fallecida después de ser atendida primero en el Hospital de Villa Clara y posteriormente en el Sanatorio Americano de Villaguay denunciaron ante la Justicia una presunta mala praxis y negligencia médica.
Según el relato de la familia, la paciente había consultado por un intenso dolor y su cuadro se agravó durante las horas siguientes hasta requerir una derivación a Villaguay, donde finalmente falleció luego de sufrir paros cardiorrespiratorios. La autopsia y la investigación judicial serán determinantes para establecer las causas del deceso y si existieron responsabilidades médicas.
El episodio comenzó cuando la mujer concurrió a la guardia del Hospital de Villa Clara por un dolor agudo. Allí, según la denuncia, recibió medicación para un cuadro que habría sido considerado inicialmente como una lumbalgia y posteriormente regresó a su domicilio.
La familia sostiene que al día siguiente la paciente presentó un importante deterioro de su estado general, con debilidad, hipotensión y fuertes dolores abdominales, por lo que volvió a ser atendida y quedó internada.
Durante esa instancia recibió suero y analgésicos mientras el dolor continuaba intensificándose. Posteriormente se resolvió su derivación hacia un centro de mayor complejidad en la ciudad de Villaguay.
La paciente fue trasladada al Sanatorio Americano de esa localidad, donde los familiares aseguran que se produjeron distintas situaciones que forman parte de los cuestionamientos.
Según la denuncia, al momento del ingreso existieron inconvenientes relacionados con la disponibilidad de camas mientras la mujer continuaba manifestando un cuadro de intenso dolor.
La familia también cuestionó la administración de medicación analgésica por vía endovenosa y señalaron que habría existido una discusión entre profesionales respecto del tratamiento indicado.
Falleció después de ingresar a Terapia Intensiva
Siempre de acuerdo con el relato de sus familiares, antes de trasladarla a Terapia Intensiva se realizaron extracciones de sangre y se solicitaron estudios por imágenes.
La mujer habría permanecido consciente durante buena parte de la atención, aunque con dolores intensos. Posteriormente fue ingresada al área de cuidados críticos.
Tiempo después fueron informados de que la paciente había sufrido tres paros cardiorrespiratorios y había fallecido.
Ante la falta de certezas sobre qué originó el deterioro de su estado de salud, decidieron realizar una presentación penal para que las circunstancias sean investigadas judicialmente. Y se esperan los resultados de la autopsia, indica el sitio Mercurio Noticias.