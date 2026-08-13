Messi volvió a jugar con Inter Miami tras la muerte de su padre y recibió una ovación

Lionel Messi volvió a sumar minutos con el Inter Miami al ingresar desde el banco de suplentes en la tercera fecha de la Leagues Cup norteamericana, cuatro días después del fallecimiento de su padre, Jorge.

El “10” había vuelto a la convocatoria del conjunto de camiseta rosa e integró el banco de suplentes en el encuentro ante el León de México, con la decisión del entrenador Ángel Guillermo Hoyos de hacerlo ingresar en el entretiempo.

Así, luego de un duro fin de semana en el que tuvo que volver a Rosario de urgencia para estar en el velatorio de su padre, Messi recibió la ovación de todo el estadio y volvió al campo de juego.

Messi se encuentra atravesando el duelo más difícil de su vida, al haber fallecido su padre luego de una larga batalla contra una enfermedad, y volvió a jugar profesionalmente en el mismo día en el que lo despidió en redes, con un emotivo comunicado.

En el mismo, el astro afirmó que todavía no quiere “caer” en la realidad del momento que atraviesa, y contó que buscaba llegar a la final del Mundial 2026 para darle tiempo a su padre de recuperarse y poder viajar a verlo, ya que fue el único torneo de su vida en el que no pudo acompañarlo.

Te extrañamos, Leo. Welcome back ❤️ pic.twitter.com/0j8tuLMMHY — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 13, 2026

Tras valorarlo como “papá, amigo y representante”, Messi aseguró que siempre va a tenerlo “presente”, principalmente al verlo reflejado en sus hijos, al intentar educarlos de la misma forma que recibió por parte de Jorge Messi.

Horas después de publicar un mensaje tan sentido, se confirmó que el “10” integraría el banco de suplentes del Inter Miami, desde donde ingresó para jugar el segundo tiempo ante León de México.

Su aparición en el campo de juego generó las ovaciones habituales, que lo acompañan desde los primeros momentos de su carrera, en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

El Inter Miami quedó fuera de la Leagues Cup

El partido entre Inter Miami y el León de México finalizó con una derrota para el equipo estadounidense, que perdió 3-2 y quedó eliminado de la Leagues Cup en la ronda regular.

Los goles del local, en un partido disputado en el DRV PNK Stadium, fueron convertidos por el delantero Daniel Pinter y el volante Yannick Bright, en 42 minutos del primer tiempo y 8 del segundo, mientras que para la visita marcaron el atacante Daniel Arcila, con un doblete a los 4 y 39 del complemento, y el extremo Juan Domínguez, en 16 del segundo tiempo.

La caída dejó sin posibilidades de clasificar al equipo de Lionel Messi, que fue campeón en 2023 y subcampeón el año pasado, mientras que el elenco mexicano accedió a los cuartos de final en el primer puesto de su zona.

El próximo encuentro del conjunto de camiseta rosa será este sábado 15 de agosto ante Nashville, por la Major League Soccer y desde las 21:30 (horario argentino).

Las dos primeras llegadas del partido fueron del Inter Miami, mediante una gran jugada individual y remate desviado del lateral Ian Fray y con un disparo de afuera del área del volante argentino Rodrigo De Paul, que no pudo ajustar su remate contra el palo derecho del arquero rival.

A los 42 minutos, una pelota larga de De Paul sobre el costado derecho habilitó a Fray, que metió un centro atrás para que Daniel Pinter apareciera libre dentro del área y marcara el 1-0.

La mayoría de los goles llegaron en el segundo tiempo, en el que León consiguió la igualdad rápidamente, a los cuatro minutos, con un mano a mano de Daniel Arcila, que aprovechó la falta de acción del arquero Rocco Ríos Novo para achicar; por lo que simplemente abrió el pie y definió a colocar, para el 1-1.

Luego de que Yannick Bright volviera a poner al local en ventaja a los ocho minutos, con un remate alto que dio en el travesaño antes de cruzar la línea de meta, Juan Domínguez metió un excelente disparo al segundo palo a los 16 minutos del complemento, con el que volvió a igualar el resultado.

Ya a los 39 minutos, un Inter Miami mal parado, al que no le sirvió el empate, recibió la estocada final: el delantero Diber Cambindo bajó de pecho un centro desde la derecha para Arcila, que definió de volea a la carrera y convirtió el 3-2 final.

Desde su ingreso, el capitán de la selección argentina pudo rematar dos veces al arco, apenas entrado al partido y a los 44 minutos del segundo tiempo, y tuvo algunas gambetas aisladas por el costado derecho, además de un excelente centro para habilitar al defensor Gonzalo Luján en tiempo de descuento, aunque no pudo mostrar su mejor versión. (NA)