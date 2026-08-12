Dos jóvenes fueron detenidos tras una serie de robos en comercios de Victoria

Los robos en comercios de Victoria registrados durante la madrugada de este miércoles derivaron en la detención de dos jóvenes de 22 y 24 años. Los sospechosos fueron identificados mediante registros de cámaras de seguridad y rastros obtenidos en los lugares afectados.

Según informó la Policía, los hechos ocurrieron entre las 3 y las 5 de la madrugada, cuando dos personas que se movilizaban en una motocicleta de 110 cc ingresaron a distintos locales tras provocar daños en sus accesos. Uno de los ataques ocurrió en una verdulería de la zona de Rondeau y Florencio Varela.

Otro de los comercios afectados fue una carnicería ubicada en 25 de Mayo y Güemes. En ambos establecimientos se constataron daños materiales y el faltante de dinero en efectivo, por lo que se desplegaron diferentes tareas para identificar a los responsables.

Identificaron a los sospechosos mediante cámaras

En la investigación trabajaron de manera conjunta efectivos de Policía Científica, División Investigaciones e Inteligencia Criminal y áreas operativas. El relevamiento permitió obtener rastros y registros fílmicos que condujeron a la identificación de dos sospechosos, de 24 y 22 años.

Los investigadores también establecieron que la motocicleta presuntamente utilizada para cometer los robos había sido denunciada como sustraída previamente en la zona de la Abadía. Este dato fue incorporado a la causa para determinar la procedencia del vehículo y su vinculación con los hechos.

Con los elementos reunidos, el Juzgado de Garantías y Transición ordenó un allanamiento y requisa domiciliaria en una vivienda del barrio Medalla Milagrosa. El procedimiento se concretó durante la jornada de este miércoles.

Detuvieron a los dos sospechosos

Como resultado del allanamiento, la Policía detuvo a ambos jóvenes y secuestró dinero en efectivo, prendas de vestir, calzado y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Además, los investigadores trabajan para establecer si los detenidos podrían estar relacionados con otros robos ocurridos anteriormente en Victoria. Las actuaciones continúan bajo intervención de la Justicia para determinar su eventual responsabilidad en esos hechos.