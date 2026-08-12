Quini 6: un apostador ganó más $1.100 millones en La Segunda y otro más de $380 millones en el Siempre Sale

REDACCIÓN ELONCE
Dos apostadores ganaron importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 13.650 millones de pesos.
Dos apostadores ganaron importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 13.650 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 30-31-44-25-24-23. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $7.282 millones.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 20-08-04-24-16-36. Hay 1 ganador que se lleva $1.100 millones. De calle Madariaga 929 en Paso de los Libres, Corrientes.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 24-22-03-25-42-07. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.291 millones.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 33-13-23-21-26-32. Hubo un ganador con seis aciertos y se lleva más de $380 millones. El apostador jugó la boleta en la Agencia 83 de calle Vicente López, Salta.