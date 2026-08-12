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Quini 6: un apostador ganó más $1.100 millones en La Segunda y otro más de $380 millones en el Siempre Sale

Dos apostadores ganaron importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 13.650 millones de pesos.

12 de Agosto de 2026
Sorteo del miércoles 12 de agosto.
Sorteo del miércoles 12 de agosto.

REDACCIÓN ELONCE

Dos apostadores ganaron importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 13.650 millones de pesos.

Dos apostadores ganaron importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 13.650 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional salieron el 30-31-44-25-24-23. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $7.282 millones.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 20-08-04-24-16-36. Hay 1 ganador que se lleva $1.100 millones. De calle Madariaga 929 en Paso de los Libres, Corrientes.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 24-22-03-25-42-07. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.291 millones.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 33-13-23-21-26-32. Hubo un ganador con seis aciertos y se lleva más de $380 millones. El apostador jugó la boleta en la Agencia 83 de calle Vicente López, Salta.

Temas:

Quini 6 Siempre Sale miércoles apostadores
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