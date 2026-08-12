El eclipse solar total oscureció el cielo: cuánto duró y las imágenes que dejó el fenómeno

REDACCIÓN ELONCE
El eclipse solar total 2026 atravesó Groenlandia, Islandia y España. La totalidad duró hasta 2 minutos y 18 segundos cerca de Islandia y casi dos minutos en territorio español. Imágenes del histórico oscurecimiento del cielo.
El eclipse solar total 2026 dejó este miércoles 12 de agosto una de las postales astronómicas más impactantes del año: durante unos pocos minutos, la Luna ocultó completamente el Sol en una extensa trayectoria que atravesó regiones del Ártico, Groenlandia, Islandia y España, donde miles de personas se congregaron para contemplar un fenómeno que el país llevaba más de un siglo esperando.
La escena más esperada se produjo alrededor de las 20:30, hora española, cuando la sombra de la Luna avanzó de oeste a este sobre la península ibérica. Desde Galicia hasta las Islas Baleares, distintos puntos ubicados dentro de la estrecha franja de totalidad quedaron momentáneamente sumergidos en una particular oscuridad en pleno atardecer. RTVE registró a las 20:31 que la Luna ya cubría completamente al Sol en gran parte de esa zona.
El momento culminante fue extremadamente breve. Según la ubicación, la totalidad se extendió desde apenas algunos segundos hasta casi dos minutos en España. En Oviedo alcanzó aproximadamente 1 minuto y 48 segundos; en León, 1 minuto y 44 segundos; en Zaragoza, alrededor de 1 minuto y 25 segundos; y en Palma de Mallorca llegó a 1 minuto y 36 segundos.
Del día a la oscuridad en cuestión de minutos
La transformación había comenzado bastante antes. Poco a poco, la Luna fue avanzando sobre el disco solar hasta dejar apenas una delgada porción iluminada. La intensidad de la luz descendió, el paisaje adquirió una tonalidad diferente y, finalmente, en los lugares ubicados sobre la franja exacta, el Sol desapareció detrás de la Luna.
Durante la totalidad pudo apreciarse uno de los efectos más buscados por observadores y fotógrafos: la corona solar alrededor del disco oscuro de la Luna. También apareció el denominado “anillo de diamantes”, el destello que se produce inmediatamente antes o después de la totalidad cuando una pequeña porción de luz solar reaparece junto a la corona. RTVE logró registrar ese efecto incluso desde un avión que seguía el fenómeno desde el aire.
El espectáculo movilizó a miles de aficionados, científicos, fotógrafos y turistas. Miradores, espacios abiertos y puntos especialmente preparados para la observación se convirtieron en escenarios de un acontecimiento excepcional para España: fue el primer eclipse total de Sol que atravesó la península ibérica en más de un siglo.
Cuánto duró el eclipse solar total
Aunque la oscuridad total se extendió apenas unos minutos, el eclipse completo tuvo una duración mucho mayor. El fenómeno comenzó a las 17:34, hora peninsular española, sobre el mar de Bering, y su final global estaba previsto para las 21:58 sobre el océano Atlántico. En total, el proceso se extendió durante 264 minutos, es decir, cuatro horas y 24 minutos.
La mayor duración de la totalidad no se produjo en España, sino sobre el Atlántico Norte, en las proximidades de Islandia. Allí, cerca de la costa occidental islandesa, la Luna llegó a cubrir completamente el disco solar durante aproximadamente 2 minutos y 18 segundos, el máximo de todo el eclipse.
En territorio español los tiempos fueron menores porque el Sol ya se encontraba bajo sobre el horizonte. Oviedo estuvo entre las capitales con mayor duración, con 1 minuto y 48 segundos. En Burgos se registraron alrededor de 1 minuto y 45 segundos y en Castellón de la Plana, 1 minuto y 34 segundos. En Bilbao, en cambio, la totalidad se redujo a unos 32 segundos.
Una sombra que atravesó miles de kilómetros
El recorrido de la sombra lunar comenzó en las regiones septentrionales del planeta. La totalidad atravesó el Ártico, sectores de Rusia, Groenlandia e Islandia antes de internarse sobre el océano Atlántico y alcanzar finalmente la península ibérica.
En España, la franja ingresó desde el Atlántico por el noroeste y avanzó hacia el este y sudeste. A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Burgos, Zaragoza, Castellón, Valencia y Palma de Mallorca estuvieron entre las ciudades alcanzadas por la totalidad, aunque con diferentes duraciones. Madrid y Barcelona quedaron fuera de la zona principal y observaron el fenómeno de manera parcial.
La posición del Sol añadió otro componente particular al espectáculo español. El eclipse ocurrió cerca del atardecer, de modo que en varias regiones la fase final coincidió prácticamente con la puesta del Sol. Esa circunstancia convirtió al horizonte en parte central de las imágenes que recorrieron las transmisiones internacionales.
España esperó más de un siglo por esta imagen
El acontecimiento tuvo una dimensión histórica para España. Según destacó RTVE durante su cobertura, habían transcurrido 114 años desde la última vez que el país había vivido un eclipse total de estas características sobre la península. La excepcionalidad explicó el despliegue científico, turístico y televisivo que acompañó la jornada.
Las autoridades habían preparado operativos especiales ante la movilización masiva hacia la franja de totalidad. En los días previos incluso se estimó que podían producirse hasta 1,5 millones de desplazamientos en rutas españolas por personas que buscaban una ubicación privilegiada para observar el fenómeno.
La meteorología fue otro de los factores seguidos durante toda la jornada. Las previsiones habían anticipado cielos poco nubosos en buena parte de la península y, especialmente, en amplios sectores de la franja de totalidad, aunque algunas regiones del norte podían presentar mayor presencia de nubes.
Un fenómeno que también se estudió desde el aire
El eclipse no fue únicamente un espectáculo visual. Equipos científicos aprovecharon los minutos en los que la Luna ocultó al Sol para estudiar fenómenos que resultan mucho más difíciles de observar en condiciones normales.
Durante la totalidad, el brillante disco solar desaparece y permite apreciar con mayor claridad la corona, la atmósfera exterior del Sol. Por esa razón, los eclipses totales ofrecen oportunidades especiales para investigar la actividad solar y su interacción con el entorno espacial de la Tierra.
La NASA había preparado observaciones específicas para el eclipse del 12 de agosto, mientras científicos y aficionados distribuidos a lo largo de la trayectoria registraron imágenes, variaciones ambientales y otros datos durante el paso de la sombra lunar.
Argentina lo siguió solamente a través de las pantallas
Mientras Europa y el Atlántico Norte miraban hacia el cielo, desde Argentina el espectáculo debió seguirse a través de transmisiones internacionales. El territorio nacional quedó fuera de la región desde donde podía observarse el eclipse de este miércoles.
Las señales en directo permitieron seguir desde el país el avance de la Luna sobre el Sol y, especialmente, los segundos de totalidad registrados primero en las regiones septentrionales y luego en España. La cobertura internacional mostró cómo el fenómeno avanzaba sobre distintos escenarios hasta alcanzar el Mediterráneo.
La imposibilidad de observarlo desde Argentina no redujo el interés por un acontecimiento que fue seguido en tiempo real en todo el mundo. Las imágenes del cielo oscureciéndose en pleno día, la corona solar y el llamado anillo de diamantes condensaron en unos pocos minutos un proceso astronómico de enorme precisión.
El próximo capítulo de una serie excepcional
España tendrá que esperar mucho menos para volver a experimentar otro eclipse total. El próximo está previsto para el 2 de agosto de 2027, aunque la franja de totalidad será diferente y alcanzará principalmente el extremo sur del territorio español. Para el 26 de enero de 2028, además, está previsto un eclipse anular.
El fenómeno de este miércoles, sin embargo, quedará marcado por la combinación de historia, geografía y expectativa: una sombra que recorrió miles de kilómetros y que, cuando alcanzó España, convirtió el atardecer en noche durante menos de dos minutos.
Fueron apenas segundos en algunos lugares y alrededor de dos minutos en los puntos más favorecidos. El proceso astronómico completo se prolongó durante más de cuatro horas, pero la escena que quedará en la memoria fue mucho más breve: el Sol convertido en un disco negro, rodeado por su corona, mientras miles de personas contemplaban cómo el día se apagaba antes de tiempo.