El Papa León XIV envió ayuda económica a Colombia tras el devastador terremoto

El Papa envió 100.000 euros a las diócesis afectadas por el terremoto en Colombia, según informó este miércoles el Vaticano. La asistencia económica fue dispuesta por León XIV mientras continuaban las tareas de rescate y asistencia tras el fuerte sismo de magnitud 7,4.

La ayuda fue canalizada a través de la Limosnería Apostólica, cuyo prefecto mantuvo contacto con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal para coordinar la asistencia destinada a las zonas más golpeadas.

La decisión se conoció después de que el Pontífice volviera a referirse públicamente a la tragedia durante la audiencia general de este miércoles, donde dedicó un mensaje en español a las víctimas, los heridos y sus familiares.

El mensaje de León XIV a los colombianos

Al finalizar su saludo a los fieles de habla española tras la catequesis, León XIV reiteró su cercanía a los “hermanos y hermanas colombianos que sufrieron las consecuencias del reciente terremoto, que causó numerosos fallecidos y heridos, así como cuantiosos daños materiales”.

El pronunciamiento se sumó al mensaje que había enviado el martes, mientras Protección Civil y otros organismos de emergencia desarrollaban tareas de búsqueda y rescate entre los escombros de edificios e iglesias afectados por el movimiento sísmico.

En aquella oportunidad, el Papa había enviado un telegrama en el que expresó su pesar por las víctimas y manifestó su cercanía con la población colombiana ante las consecuencias del terremoto.

La Unión Europea anunció ayuda económica

En paralelo a la asistencia enviada desde el Vaticano, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la Unión Europea destinará dos millones de euros a Colombia para colaborar frente a las consecuencias provocadas por el terremoto.

La ayuda internacional se produjo mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas, con tareas de rescate, evaluación de daños y asistencia a las personas damnificadas.