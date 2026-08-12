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Sociedad Ayuda humanitaria tras el devastador sismo

El Papa León XIV envió ayuda económica a Colombia tras el devastador terremoto

León XIV dispuso una donación urgente para asistir a las comunidades golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4. Además, expresó su cercanía con las víctimas y heridos. La Unión Europea anunció una ayuda de dos millones de euros.

12 de Agosto de 2026
El Pontífice envió una donación urgente de 100.000 euros.
El Pontífice envió una donación urgente de 100.000 euros.

León XIV dispuso una donación urgente para asistir a las comunidades golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4. Además, expresó su cercanía con las víctimas y heridos. La Unión Europea anunció una ayuda de dos millones de euros.

El Papa envió 100.000 euros a las diócesis afectadas por el terremoto en Colombia, según informó este miércoles el Vaticano. La asistencia económica fue dispuesta por León XIV mientras continuaban las tareas de rescate y asistencia tras el fuerte sismo de magnitud 7,4.

 

La ayuda fue canalizada a través de la Limosnería Apostólica, cuyo prefecto mantuvo contacto con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal para coordinar la asistencia destinada a las zonas más golpeadas.

La decisión se conoció después de que el Pontífice volviera a referirse públicamente a la tragedia durante la audiencia general de este miércoles, donde dedicó un mensaje en español a las víctimas, los heridos y sus familiares.

El mensaje de León XIV a los colombianos

 

Al finalizar su saludo a los fieles de habla española tras la catequesis, León XIV reiteró su cercanía a los “hermanos y hermanas colombianos que sufrieron las consecuencias del reciente terremoto, que causó numerosos fallecidos y heridos, así como cuantiosos daños materiales”.

El pronunciamiento se sumó al mensaje que había enviado el martes, mientras Protección Civil y otros organismos de emergencia desarrollaban tareas de búsqueda y rescate entre los escombros de edificios e iglesias afectados por el movimiento sísmico.

En aquella oportunidad, el Papa había enviado un telegrama en el que expresó su pesar por las víctimas y manifestó su cercanía con la población colombiana ante las consecuencias del terremoto.

 

La Unión Europea anunció ayuda económica

 

En paralelo a la asistencia enviada desde el Vaticano, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la Unión Europea destinará dos millones de euros a Colombia para colaborar frente a las consecuencias provocadas por el terremoto.

La ayuda internacional se produjo mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas, con tareas de rescate, evaluación de daños y asistencia a las personas damnificadas.

Temas:

Papa León XIV ayuda económica Terremoto Colombia
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