Un docente dejó su computadora conectada y se proyectaron imágenes sexuales en clase

Un docente y vicedirector de una escuela secundaria de Mendoza fue apartado preventivamente después de que durante una clase se proyectaran imágenes de contenido sexual en el televisor del aula. La Universidad Nacional de Cuyo inició una investigación administrativa para determinar cómo ocurrió el episodio.

El hecho se produjo el viernes en la Escuela de Comercio Martín Zapata, uno de los seis establecimientos secundarios dependientes de la UNCuyo. Los estudiantes que presenciaron la situación comunicaron lo ocurrido a las autoridades de la institución.

“La UNCuyo inició un sumario y separó preventivamente al docente del Martín Zapata”, informó la universidad mediante un comunicado. Mientras avance el procedimiento, el profesor no podrá mantener contacto con estudiantes ni con otros integrantes de la comunidad educativa.

Cómo aparecieron las imágenes en el aula

Según la reconstrucción preliminar, el docente utilizó su computadora personal para proyectar ejercicios de la materia en el televisor. Al concluir la explicación, habría intentado finalizar la transmisión y desconectar el equipo.

Sin embargo, la conexión habría permanecido activa. Mientras los alumnos todavía estaban en el aula, el profesor comenzó a revisar archivos de su computadora y aparecieron en la pantalla fotografías de mujeres con contenido sexual, algunas de las cuales pertenecerían a integrantes de la institución.

Varias imágenes permanecieron expuestas durante algunos instantes y provocaron sorpresa e incomodidad entre los jóvenes. Tras la clase, los estudiantes realizaron la denuncia ante las autoridades escolares, que trasladaron el caso a la Dirección General de Educación Secundaria de la universidad.

Una protesta de los estudiantes

Este martes, los alumnos organizaron una sentada pacífica para reclamar medidas que eviten que situaciones similares vuelvan a producirse. La manifestación se desarrolló mientras continúa el procedimiento dispuesto por la UNCuyo.

El hombre se desempeña como vicedirector durante el turno tarde y también dicta Física en el Taller de Articulación Preuniversitaria de Ingeniería. La actividad prepara a estudiantes de los últimos años para su ingreso a la universidad y recibe alumnos de diferentes colegios dependientes de la institución.

El apartamiento del docente es preventivo y no implica una resolución definitiva sobre su responsabilidad. El sumario deberá establecer qué ocurrió con la conexión utilizada durante la clase y definir las medidas administrativas correspondientes.