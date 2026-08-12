El sol se toma otro descanso: anticipan jornadas inestables, fresco y precipitaciones aisladas

El pronóstico del tiempo anticipa jornadas inestables y temperaturas bajas entre miércoles y jueves en Paraná. Desde el viernes mejorarían las condiciones, con máximas de hasta 16 grados durante el fin de semana.
La tregua meteorológica que aportaron las altas presiones y el frío intenso en este comienzo de semana en gran parte del país, rápidamente dará paso a condiciones más húmedas e inestables que promoverán un notorio aumento de nubosidad y el retorno de nevadas, lluvias y tormentas a distintos sectores.
Actualmente se posicionan altas presiones elongadas en superficie desde el sur de la Patagonia hacia el centro del país que posibilitaron nuevamente un amanecer de martes muy frio con heladas generalizadas. Pero en la franja norte del país empiezan a notarse cambios, con el retorno lento de aire más templado y húmedo, la presencia de mucha nubosidad, e incluso algunas precipitaciones aisladas en el Litoral.
Esto último responde en buena medida a bajas presiones que ya se posicionan frente a las costas de Chile en los distintos niveles de la troposfera, y van a comenzar a ingresar de a pulsos al país en los próximos 10 días al menos, garantizando frecuentes periodos de inestabilidad, tanto en la cordillera como en amplios sectores llanos del país.
Vuelven las lluvias y tormentas al noreste y este de Argentina
Sobre la región central y el nor-noreste argentino no rigen actualmente alertas meteorológicos oficiales. Sin embargo, el aumento de nubosidad y el incremento de humedad e inestabilidad en toda la región, dará lugar al retorno de lluvias y tormentas en algunos sectores para las próximas horas.
De acuerdo a nuestro modelo europeo ECMWF, las precipitaciones aisladas, en general de leve intensidad, podrán extenderse entre el miércoles y jueves a distintos sectores como Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, el norte de Buenos Aires y la Capital Federal, siempre bajo un manto muy espeso de nubosidad que seguirá manteniendo en las próximas jornadas las temperaturas muy acotadas y el ambiente muy fresco.
Estas condiciones tan nubosas y con periodos de inestabilidad seguirían al menos hasta mediados de la próxima semana, con lo cual, al igual que en julio, gran parte del país transitará un periodo en el cual será difícil ver un cielo mayormente despejado, señala Meteored.
Pronóstico para la ciudad de Paraná y la región
El pronóstico del tiempo en Paraná anticipa un miércoles 12 de agosto marcado por la inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones durante distintos momentos de la jornada y temperaturas que se mantendrán bajas. Según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima prevista será de apenas 13 grados.
Para la mañana se indica una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, con una temperatura cercana a los 6 grados. Hacia la tarde, el termómetro alcanzaría los 13 grados y disminuirían las posibilidades de lluvias, mientras que durante la noche volvería a incrementarse la chance de precipitaciones.
El viento se mantendría con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante buena parte del día.
Un jueves inestable y con bajas temperaturas
Las condiciones meteorológicas continuarían inestables durante el jueves 13 de agosto. El SMN prevé probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante toda la jornada, con cielo mayormente cubierto.
La temperatura mínima rondaría los 9 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 11 grados, por lo que se espera una jornada con escasa amplitud térmica y ambiente fresco.
Los vientos soplarían con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora durante la mañana y podrían alcanzar entre 23 y 31 kilómetros por hora hacia la tarde, para luego disminuir durante la noche.
Cuándo mejorará el tiempo en Paraná
El cambio más significativo llegaría el viernes 14, cuando las probabilidades de precipitaciones prácticamente desaparecerían. El cielo permanecería mayormente nublado y las temperaturas oscilarían entre los 10 y 16 grados.
Para el sábado 15, el organismo nacional anticipa condiciones similares, aunque con algunos momentos de menor nubosidad. La mínima sería de 12 grados y la máxima volvería a ubicarse en torno a los 16 grados, sin probabilidades significativas de lluvias.
El domingo 16, en tanto, comenzaría con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 14 grados. Durante la segunda mitad de la jornada aumentaría la nubosidad y existiría entre un 10% y un 40% de probabilidad de precipitaciones, con una máxima estimada en 15 grados.
Viento y tiempo estable para el comienzo de la semana
Para el lunes 17, el pronóstico extendido anticipa una mínima de 11 grados y una máxima de 16, con baja probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, se destaca la presencia de ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante distintos momentos del día.
Finalmente, el martes 18 de agosto se presentaría con cielo parcialmente nublado, temperaturas de entre 12 y 15 grados y escasas probabilidades de precipitaciones.
De esta manera, después de un comienzo de semana marcado por la inestabilidad y las bajas temperaturas, Paraná tendría una mejora de las condiciones meteorológicas desde el viernes, aunque el pronóstico volvería a mostrar cierta inestabilidad hacia el domingo.