Fiesta Nacional del Mate generó un impacto económico de $3.593 millones en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta Nacional del Mate generó un impacto económico directo de $3.593 millones, según un estudio de la UNER. El 40% de los asistentes llegó desde fuera de Paraná y los visitantes gastaron más de $1.380 millones. La inversión municipal fue compensada parcialmente con ingresos propios.
La Fiesta Nacional del Mate generó un impacto económico directo de $3.593.589.074 en Paraná durante su edición 2026, de acuerdo con el Estudio de Impacto Socioeconómico elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El relevamiento dimensionó el movimiento producido por el festival en gastronomía, hotelería, comercio, transporte y otros servicios.
La 35ª edición se desarrolló el viernes 6 y sábado 7 de febrero en el predio del Puerto Nuevo y combinó espectáculos artísticos, gastronomía, emprendedores, productores y diferentes propuestas culturales. De acuerdo con el informe, el movimiento económico directo asociado a los gastos privados durante el evento superó ampliamente la inversión realizada para su organización.
El sábado concentró la mayor actividad, con gastos estimados en $2.642.810.999, mientras que durante el viernes alcanzaron los $950.778.075. A su vez, quienes llegaron desde otras localidades desembolsaron $1.380.969.357, un dato relevante para medir el efecto turístico del festival sobre distintos sectores de la ciudad.
El impacto de quienes llegaron desde otras ciudades
Uno de los aspectos destacados por el estudio fue la procedencia del público. El relevamiento determinó que el 60% de quienes asistieron eran residentes de Paraná, mientras que el restante 40% llegó desde otros puntos de Entre Ríos y del país.
Dentro de ese grupo, un 18% provenía de otras localidades entrerrianas, el 17% llegó desde la provincia de Santa Fe y el 5% restante correspondió a otras jurisdicciones argentinas. La composición permitió dimensionar el alcance regional que adquirió la celebración y, fundamentalmente, el ingreso de dinero proveniente de fuera de la capital entrerriana.
Al considerar el efecto multiplicador e inducido provocado por el flujo de visitantes externos durante ambas jornadas, el estudio estimó que el ingreso incremental generado para Paraná superó los $2.389 millones. Es decir, además del consumo realizado dentro del predio, la llegada de visitantes tuvo incidencia sobre alojamientos, establecimientos gastronómicos, transporte, comercios y otros servicios.
Paraná y el circuito nacional de festivales
El informe sostuvo que las últimas ediciones permitieron posicionar a la Fiesta Nacional del Mate dentro del circuito argentino de grandes festivales, junto con celebraciones como la Fiesta Nacional de la Confluencia, en Neuquén; la Vendimia, en Mendoza; la Fiesta Nacional del Chamamé, en Corrientes; y la Fiesta Nacional del Poncho, en Catamarca.
Ese posicionamiento fue señalado como parte de la estrategia para consolidar a Paraná como destino de eventos. A la dimensión turística se sumó el carácter cultural y comunitario de la propuesta, especialmente por la participación de instituciones de la ciudad.
En ese sentido, uno de los números destacados correspondió al Patio Gastronómico. Un total de 42 clubes e instituciones deportivas estuvieron a cargo de los puestos y registraron ventas por $126 millones durante las dos jornadas.
Cuánto generaron los clubes de Paraná
Según la información proporcionada por las propias entidades, cada institución obtuvo ventas promedio por aproximadamente $3.018.750. Los recursos generados quedaron vinculados al sostenimiento de las actividades deportivas, sociales y comunitarias que desarrollan durante el año.
La participación comunitaria no quedó limitada a los clubes. Artistas locales y regionales, emprendedores, artesanos, productores yerbateros, organizaciones culturales, instituciones intermedias y proyectos independientes formaron parte de la programación desplegada en el Puerto Nuevo.
En el espacio denominado Mateando participaron 50 expositores relacionados con la yerba mate, la fabricación y comercialización de accesorios, gastronomía y productos regionales derivados. La convocatoria había recibido más de 180 postulaciones, sobre las cuales se realizó la selección de los participantes.
Cultura, artistas y participación
El Certamen Pre-Mate y el Concurso Nacional de Cebadores completaron las instancias de participación vinculadas con la identidad de la celebración. Esos espacios incorporaron artistas, músicos, bailarines y vecinos provenientes de diferentes barrios y localidades entrerrianas.
Otro de los resultados del estudio estuvo relacionado con las características del público paranaense. El 58% de los residentes de la ciudad consultados manifestó que no concurría habitualmente a festivales de estas características o que lo hacía principalmente cuando eran gratuitos.
A partir de ese resultado, el informe destacó el acceso a propuestas culturales como otro de los efectos de la Fiesta. La programación combinó artistas de trayectoria con emergentes y agregó espacios para las infancias, artes visuales, ferias, gastronomía, experiencias participativas y dispositivos de accesibilidad e inclusión.
Cuánto costó organizar la Fiesta Nacional del Mate
Como complemento del estudio académico, la Municipalidad informó los principales costos afrontados para concretar la edición 2026. Los recursos fueron destinados a programación artística, infraestructura técnica, logística, seguridad, emergencias, sanitarios, servicios operativos y comunicación.
El rubro de mayor peso fue la contratación de artistas, con $766.429.599,30. A ello se agregaron $299.157.933 correspondientes a escenarios, sonido e iluminación y otros $82.148.500 destinados a infraestructura operativa.
También se informaron $27.519.216 para seguridad pública y privada; $15.800.000,40 para el circuito cerrado de video; $10.929.000 en servicios de emergencias médicas y $5.666.527 para impresión y señalética, entre otros costos vinculados con la organización.
Los ingresos directos de la organización
Frente a esos gastos, la Municipalidad informó que se obtuvieron $407.246.698 de ingresos directos, una cifra equivalente, según los datos oficiales aportados, a aproximadamente la mitad de la inversión total calculada para la realización del festival.
La principal fuente dentro de esos recursos correspondió a las entradas para acceder al sector preferencial frente al escenario principal, que generaron $183.134.789. El esquema permitió mantener sectores de acceso gratuito y, al mismo tiempo, comercializar ubicaciones específicas.
Además, el sector privado realizó aportes por $129.400.000, mientras que el Gobierno de Entre Ríos y organismos como el Consejo Federal de Inversiones contribuyeron con $90 millones. Los clubes participantes del Patio Gastronómico abonaron, por su parte, cánones que totalizaron $4.711.900.
Una actividad con impacto en diferentes sectores
El análisis económico permitió separar los recursos destinados a organizar el festival del movimiento generado por los consumos vinculados con su realización. En ese último punto, el cálculo de la UNER ubicó el impacto económico directo por encima de los $3.593 millones, con una fuerte concentración durante la segunda jornada.
La llegada de visitantes constituyó uno de los principales factores para explicar el impacto fuera del predio. Cuatro de cada diez asistentes no residían en Paraná y los gastos directos realizados por ese público superaron los $1.380 millones, distribuidos entre diferentes actividades económicas.
El informe presentó así a la Fiesta Nacional del Mate no solamente como una celebración cultural e identitaria, sino también como un acontecimiento capaz de movilizar la economía urbana, generar recursos para instituciones y atraer visitantes.
El balance de la edición 2026
La dimensión económica convivió con el carácter social de la propuesta. Los $126 millones vendidos por los clubes, la presencia de decenas de emprendedores y productores y la participación de artistas locales fueron otros componentes considerados al evaluar los efectos de las dos jornadas.
Además, entidades vinculadas con el turismo y la actividad económica expresaron públicamente su reconocimiento a la organización. Entre ellas fueron mencionadas Paraná Bureau, UTHGRA y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, además de distintos clubes participantes.
Con esos indicadores, el Estudio de Impacto Socioeconómico de la Fiesta Nacional del Mate elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER puso cifras al movimiento que produjo la edición 2026: más de $3.593 millones de impacto económico directo, $1.380 millones gastados por visitantes y $126 millones en ventas para los clubes, en una celebración que volvió a combinar turismo, cultura, economía y participación comunitaria.