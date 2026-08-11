Banco Credicoop celebra el Día de las Cooperativas en Paraná con una charla sobre cooperativismo

Banco Credicoop invita a la comunidad a celebrar el Día Internacional de las Cooperativas. La actividad se realizará mañana miércoles 12 de agosto a las 19:30, con la participación de Carlos Heller y destacados disertantes del movimiento cooperativo.
Banco Credicoop invita a la comunidad a celebrar el Día Internacional de las Cooperativas en el marco de una jornada especial que se desarrollará de manera simultánea en todas las filiales de la entidad en todo el país.
Bajo el lema “Cooperativas por un mundo en paz”, el encuentro tendrá lugar el miércoles 12 de agosto, a las 19:30, en 25 de Mayo 152, como en todas las Filiales de país del Banco Credicoop.
La jornada contará con la participación del presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller, quien acompañará el encuentro vía Zoom. También disertará Juan Carlos Junio, Director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini; y Ariel Guarco, Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y de Cooperar.
La actividad es organizada por la Comisión de Asociados de Banco Credicoop, en el marco de los valores cooperativos que la entidad promueve desde su fundación, reafirmando su compromiso con “la banca solidaria”.
Es una oportunidad de tener la posibilidad de compartir el pensamiento sobre el rol de las cooperativas y la economía social y solidaria en el mundo.
Se trata de un modelo alternativo, social, económico, político, ecológico, humanista; que pueda contraponerse a la crisis civilizatoria producida y profundizada por el capitalismo mundial.