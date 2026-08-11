El vocero presidencial admitió que se desvían fondos destinados a rutas para sostener el "equilibrio fiscal"

El Gobierno nacional admitió que parte de los fondos para rutas fue destinada al Ministerio de Economía en el marco de la estrategia para sostener el equilibrio fiscal. La confirmación fue realizada por el vocero oficial, Adrián Ravier, en medio de cuestionamientos por la baja ejecución de los recursos recaudados para obras viales.

La controversia se concentró en el Sistema Vial Integrado (SisVial), un fideicomiso que recibe una porción de lo recaudado mediante el impuesto a los combustibles y cuyos recursos están destinados al financiamiento de obras de infraestructura vial y al mantenimiento de rutas nacionales.

Según una investigación publicada por La Nación, desde el comienzo de la actual administración ingresaron al fondo más de $1,5 billones, pero la subejecución acumulada alcanzó el 73,8%. De esta manera, solo alrededor de una cuarta parte de los recursos habría sido aplicada.

La explicación del vocero del Gobierno

La polémica tomó dimensión luego de que Ravier fuera consultado por Diario de La Pampa acerca del destino de los recursos. “Sin duda, una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, afirmó.

OTRA DE ADRIÁN RAVIER: EL VOCERO ADMITIÓ QUE EL GOBIERNO DESVÍA FONDOS DE RUTAS PARA "EL EQUILIBRIO FISCAL" El vocero presidencial, Adrián Ravier, sumó una nueva polémica al afirmar este lunes que el Gobierno desvía fondos de rutas nacionales para garantizar “el equilibrio… https://t.co/Z1B6RQQlJn pic.twitter.com/nWz7LRoYpf — MDZ Online (@mdzol) August 10, 2026

Posteriormente, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario volvió sobre sus declaraciones y defendió la política oficial. Aseguró que el Ejecutivo avanzaba hacia un nuevo esquema de gestión de la infraestructura vial mediante concesiones privadas.

“En relación con las rutas nacionales, lo más importante es este cambio de paradigma que estamos teniendo en la Argentina, para que, de una vez por todas, con las rutas nacionales en manos de privados, podamos tener una continuidad en el mantenimiento y buena calidad para, en definitiva, resolver un problema que realmente a la gente le preocupa”, expresó.

Ravier aseguró que “se cumple con la ley”

Ante los cuestionamientos sobre la utilización de los recursos, Ravier sostuvo: “Por supuesto que se cumple con la ley. Pero justamente, mi afirmación es que el dinero del impuesto al combustible está yendo al bacheo de las rutas nacionales”.

ADRIÁN RAVIER RATIFICÓ EL DESVÍO DE FONDOS PARA RUTAS Y SOSTUVO QUE "SE CUMPLE CON LA LEY" El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó este martes que el Gobierno desvió fondos específicos para arreglo de rutas y recalcó que esa maniobra "cumple con la ley". En conferencia… https://t.co/y4RqLHyAtd pic.twitter.com/i2yEkAccvE — MDZ Online (@mdzol) August 11, 2026

El vocero también vinculó las decisiones adoptadas por el Ejecutivo con la situación fiscal recibida al asumir la administración nacional y respaldó la estrategia impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

“El ministro Caputo, con su equipo en Economía y toda la gente que se ocupa también de Vialidad, está dando una solución un poco más definitiva que arreglar un bache, digamos, en algún momento, con dinero público que, en cantidad de situaciones de la Argentina, ha escaseado”, manifestó.

Los argumentos sobre el equilibrio fiscal

Ravier agregó que las restricciones presupuestarias condicionaron la inversión estatal en infraestructura. “Recuerden, y esto hay que insistir, que este gobierno recibió un déficit fiscal de 5 o 6 puntos del PBI en el Tesoro, otros 10 puntos de déficit cuasifiscal, con lo cual poner dinero en las rutas en un Estado quebrado realmente no es sencillo”, señaló.

Sin embargo, el funcionario no precisó dónde permanecieron o cómo fueron administrados específicamente los recursos del SisVial que no se ejecutaron en obras.

Los cuestionamientos apuntaron precisamente a ese punto: mientras el Gobierno defendió el equilibrio de las cuentas públicas y el avance hacia concesiones privadas, surgieron planteos respecto de si los recursos afectados específicamente a infraestructura vial podían permanecer sin ejecutar o ser utilizados dentro de la estrategia fiscal general.

Cuánto se ejecutó del SisVial

Los datos difundidos por La Nación muestran importantes diferencias entre lo recaudado y lo utilizado durante los últimos años. En 2024, el SisVial habría ejecutado apenas el 11,3%, equivalente a $40.668 millones sobre un total de $360.238 millones.

Durante 2025, la ejecución aumentó al 39%: fueron utilizados $270.592 millones de los $692.514 millones recaudados. Sin embargo, en los primeros cinco meses de 2026 volvió a descender.

Entre enero y mayo de este año se habrían ejecutado $83.144 millones de los $450.500 millones ingresados, lo que representó apenas el 18,5% de los recursos disponibles durante ese período.