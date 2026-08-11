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Deportes Crisis deportiva

“Es inadmisible”: el presidente de River rompió el silencio por la crisis deportiva

El presidente reconoció que la cantidad de derrotas resulta inadmisible y admitió errores en las formas utilizadas para separar a los futbolistas que entrenan en Cantilo. También defendió el mercado de pases y aseguró que el entrenador mantiene el apoyo dirigencial.

11 de Agosto de 2026
Di Carlo habló del presente River.
Di Carlo habló del presente River.

El presidente reconoció que la cantidad de derrotas resulta inadmisible y admitió errores en las formas utilizadas para separar a los futbolistas que entrenan en Cantilo. También defendió el mercado de pases y aseguró que el entrenador mantiene el apoyo dirigencial.

El presidente de River, Stéfano Di Carlo, habló en conferencia de prensa sobre la crisis deportiva que atraviesa el club. El dirigente reconoció la gravedad de los resultados, defendió la reestructuración del plantel y respaldó al entrenador Eduardo Coudet.

 

Durante su exposición, Di Carlo sostuvo que el mal momento no comenzó con las últimas derrotas y que la institución arrastra dificultades desde hace tiempo. Según explicó, esa situación llevó a la dirigencia a intervenir de manera profunda en el mercado de pases.

 

 

“Hicimos un mercado importante y balanceado. Pudimos haber cometido errores, quien hace se equivoca, pero no dejamos de hacer. Es inadmisible la cantidad de derrotas que estamos teniendo”, manifestó el presidente.

 

 

El error con los jugadores apartados

 

Di Carlo también se refirió a los futbolistas que fueron separados y comenzaron a entrenarse a contraturno en el predio de Cantilo. Aunque defendió la decisión deportiva, reconoció que el procedimiento no fue el adecuado.

 

“Reflexionando, fue un error en cuanto a las maneras, la decisión del lugar en el que se los separó. Se podía haber generado un preaviso”, admitió. Luego aseguró que los jugadores recibieron un trato respetuoso en las conversaciones privadas.

 

El presidente indicó que dialogó con Germán Pezzella para intentar corregir la situación. Además, informó que de los 14 futbolistas apartados solamente quedan cuatro con su futuro pendiente.

 

El respaldo a Eduardo Coudet

 

Pese a la racha adversa, la dirigencia de River mantiene su confianza en Coudet. Di Carlo afirmó que lo observa “con fuerza y convicción” y que mantiene conversaciones diarias con el cuerpo técnico y los referentes del plantel.

 

“Hay entrenador. Está apoyado por el grupo y encontramos la convicción de que esto se da vuelta”, sostuvo. De todos modos, dejó la continuidad sujeta a que el propio técnico conserve la energía necesaria para afrontar el proceso.

 

El dirigente también pidió tiempo para que los refuerzos se adapten y el equipo encuentre funcionamiento. “Tenemos materia prima y River va a volver a ser lo que tiene que ser. El proceso será incómodo y el hincha tiene derecho a quejarse”, concluyó.

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