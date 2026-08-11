“Es inadmisible”: el presidente de River rompió el silencio por la crisis deportiva

El presidente de River, Stéfano Di Carlo, habló en conferencia de prensa sobre la crisis deportiva que atraviesa el club. El dirigente reconoció la gravedad de los resultados, defendió la reestructuración del plantel y respaldó al entrenador Eduardo Coudet.

Durante su exposición, Di Carlo sostuvo que el mal momento no comenzó con las últimas derrotas y que la institución arrastra dificultades desde hace tiempo. Según explicó, esa situación llevó a la dirigencia a intervenir de manera profunda en el mercado de pases.

“Hicimos un mercado importante y balanceado. Pudimos haber cometido errores, quien hace se equivoca, pero no dejamos de hacer. Es inadmisible la cantidad de derrotas que estamos teniendo”, manifestó el presidente.

"ES INADMISIBLE LA CANTIDAD DE DERROTAS QUE ESTAMOS TENIENDO", afirmó Stefano Di Carlo, presidente de River. pic.twitter.com/FnMTIgjUVp — SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2026

El error con los jugadores apartados

Di Carlo también se refirió a los futbolistas que fueron separados y comenzaron a entrenarse a contraturno en el predio de Cantilo. Aunque defendió la decisión deportiva, reconoció que el procedimiento no fue el adecuado.

“Reflexionando, fue un error en cuanto a las maneras, la decisión del lugar en el que se los separó. Se podía haber generado un preaviso”, admitió. Luego aseguró que los jugadores recibieron un trato respetuoso en las conversaciones privadas.

⚪️🔴 "FUE UN ERROR EN LA FORMA QUE SE SEPARÓ A LOS JUGADORES", STÉFANO DI CARLO en conferencia de prensa respecto a los separados de RIVER en CANTILO 🎥 @GastonPestarino pic.twitter.com/anPtgrOaNE — Diario Olé (@DiarioOle) August 11, 2026

El presidente indicó que dialogó con Germán Pezzella para intentar corregir la situación. Además, informó que de los 14 futbolistas apartados solamente quedan cuatro con su futuro pendiente.

El respaldo a Eduardo Coudet

Pese a la racha adversa, la dirigencia de River mantiene su confianza en Coudet. Di Carlo afirmó que lo observa “con fuerza y convicción” y que mantiene conversaciones diarias con el cuerpo técnico y los referentes del plantel.

“Hay entrenador. Está apoyado por el grupo y encontramos la convicción de que esto se da vuelta”, sostuvo. De todos modos, dejó la continuidad sujeta a que el propio técnico conserve la energía necesaria para afrontar el proceso.

El dirigente también pidió tiempo para que los refuerzos se adapten y el equipo encuentre funcionamiento. “Tenemos materia prima y River va a volver a ser lo que tiene que ser. El proceso será incómodo y el hincha tiene derecho a quejarse”, concluyó.