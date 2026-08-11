Juró Norberto Jacob como concejal tras el fallecimiento de Darío Báez: sus primeras definiciones

REDACCIÓN ELONCE
Norberto Jacob asumió como concejal de Paraná en reemplazo del fallecido Darío Báez. En diálogo con Elonce, recordó a su antecesor, repasó su trayectoria militar y anticipó cómo trabajará en el cuerpo legislativo. “Estoy dispuesto a escuchar a todos”, afirmó.
Norberto Jacob juró como concejal de Paraná en reemplazo del fallecido Darío Báez y, tras asumir su banca por el espacio La Libertad Avanza, brindó sus primeras definiciones sobre la tarea que desarrollará en el Concejo Deliberante. En diálogo con Elonce, expresó su respeto hacia la familia de su antecesor y aseguró que buscará trabajar mediante el consenso con los demás bloques.
“Ante todo, todo mi respeto hacia la familia de Darío Báez, el reconocimiento a él por su trabajo, por su valor y, vuelvo a repetir, mi respeto hacia la familia”, manifestó Jacob.
El flamante edil reconoció que su llegada al cuerpo legislativo se produjo en una circunstancia dolorosa. “Es lamentable que por lo ocurrido yo esté en este lugar”, sostuvo y agradeció el acompañamiento recibido durante los últimos días.
De la carrera militar al Concejo Deliberante
Jacob, de 62 años, se definió como una persona alejada de la actividad política tradicional. "No soy político. Soy un militar retirado, suboficial mayor con 35 años de servicio, que en su momento decidió ir por las ideas de la libertad”, expresó a Elonce.
Nacido en Paraná, recordó que creció en la zona de avenidas Ramírez y Don Bosco y realizó parte de sus estudios en el Colegio Don Bosco, la escuela Zubiaur y el Colegio Nacional. A los 17 años ingresó al Ejército Argentino y comenzó una carrera que lo llevó por diferentes destinos del país.
Durante sus 35 años de servicio estuvo destinado, entre otros lugares, en Zapala, Crespo, La Paz, Chajarí y finalmente Paraná. Además, participó en misiones internacionales de paz: estuvo en Croacia en 1995 y en Kosovo en 2006.
“Ahí tuve una experiencia muy linda, porque desde afuera vemos qué hermoso país tenemos, qué rico país tenemos, con cada provincia que nos ofrece su riqueza, pero a veces la mala praxis nos lleva a la situación en la que estamos”, reflexionó.
“No sirve decir solamente ‘viva la libertad, carajo’”
Sobre el desafío que comenzó a partir de su incorporación al Concejo Deliberante, Jacob señaló que pretende concentrarse en las necesidades de los vecinos. “Vamos a poner el granito de arena, sobre todo como es la misión del concejal: representar al ciudadano de Paraná”, afirmó.
También recordó su participación en el espacio político de La Libertad Avanza y señaló que había trabajado en la organización de fiscales en Entre Ríos. Sin embargo, aseguró que posteriormente se alejó por diferencias con referentes locales. “Vengo de mi casa, vengo de la vereda del frente, sé lo que está pasando y padeciendo el ciudadano”, expresó.
En ese sentido, Jacob formuló críticas sobre la situación económica de distintos sectores. “A veces no sirve decir solamente ‘viva la libertad, carajo’. No hay libertad si un maestro tiene que ir a hacer dedo porque no le alcanza para el transporte. No hay libertad si al jubilado no le alcanza para el remedio. No hay libertad si un policía tiene que hacer varias actividades, o igual que el de Salud, salir de un empleo a otro para que le alcance”, manifestó.
Su postura frente al ajuste
El nuevo concejal consideró que durante los últimos años hubo un esfuerzo económico importante por parte de la sociedad y planteó que ahora deben asumir responsabilidades quienes ocupan los principales cargos.
“Entiendo que íbamos a un precipicio y se tomó el timón y se corrigió, pero falta. Van casi tres años de ajuste que lo está pagando el pueblo. Entonces ahora el esfuerzo lo tienen que hacer los máximos referentes”, afirmó.
Consultado sobre cómo será su relación con los demás espacios que integran el Concejo Deliberante, respondió: “Consensuar y aportar lo mejor”.
Entre las ideas que mencionó, Jacob habló de impulsar iniciativas vinculadas con el empleo y de generar articulaciones entre diferentes sectores. También hizo referencia a la posibilidad de recuperar capacidades productivas existentes en ámbitos militares mediante convenios. “Necesitamos cadena de bondad en todos los rincones de nuestra patria”, sostuvo.
“Estoy dispuesto a escuchar a todos”
Antes de asumir formalmente, Jacob dejó un mensaje dirigido a los vecinos de Paraná y aseguró que mantendrá una actitud abierta ante las propuestas que puedan acercarle. “Estoy dispuesto a escucharlos a todos, a recibir las propuestas y plasmarlas en lo que son las ordenanzas y mejorar, continuar con la actividad junto al cuerpo de concejales”, afirmó a Elonce.
Previamente, se realizó la ceremonia formal de incorporación al Concejo Deliberante. Al momento de prestar juramento, Jacob eligió hacerlo por Dios, la Patria, los Santos Evangelios y evocó a figuras y protagonistas de la historia argentina.
“Por Dios, la Patria, estos Santos Evangelios, el nacionalismo de San Martín, Belgrano y los héroes de Malvinas”, expresó durante la fórmula de juramento antes de responder: “Sí, juro”.
De esta manera, Norberto Jacob quedó formalmente incorporado al Concejo Deliberante de Paraná para ocupar la banca que había quedado vacante tras el fallecimiento de Darío Báez.