Docentes universitarios de Entre Ríos se suman al paro nacional de este miércoles

Los gremios docentes universitarios profundizarán durante agosto el plan de lucha en defensa de la universidad pública, los salarios y el financiamiento del sistema, ante el incumplimiento del Gobierno nacional de la Ley de Financiamiento Universitario.

En Entre Ríos, las medidas alcanzarán a los docentes representados por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), sindicato de base de Conadu, y por el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu), que integra Conadu Histórica.

Desde Conadu, en el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales realizado este lunes, se resolvió realizar una jornada nacional de paro y visibilización el 12 de agosto, reinstalar las “Carpas por la Universidad y la Soberanía” entre el 18 y el 21 de agosto y concretar un paro nacional de 48 horas los días 27 y 28 de agosto.

La federación señaló que las medidas responden a la continuidad del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada hace casi 300 días, y a la falta de respuestas a las demandas salariales y presupuestarias del sector.

La jornada del 12 de agosto incluirá acciones de visibilización en defensa de la universidad pública, la ciencia y la tecnología, con actividades previstas en el Obelisco y distintos puntos del país. En tanto, las carpas universitarias volverán a instalarse frente al Palacio Pizzurno, con réplicas en diferentes lugares del territorio nacional.

Por su parte, Conadu Histórica también convocó al paro del 12 de agosto y anunció un paro de una semana a partir del 18, en coordinación con las federaciones universitarias.

Desde la federación denunciaron que los salarios docentes acumulan una pérdida del 28%, además de reclamar el reconocimiento de la pérdida salarial de 2023. También cuestionaron el incremento de las becas estudiantiles y advirtieron que las universidades todavía no recibieron el 20% de aumento presupuestario destinado al funcionamiento, situación que, según señalaron, profundiza el desfinanciamiento de la investigación y la extensión.

Conadu Histórica también expresó su preocupación por los despidos en el Conicet y por lo que definió como un ataque contra la ciencia y la tecnología nacional.

Continuidad del conflicto

Conadu anticipó que su Plenario volverá a reunirse luego de la próxima paritaria universitaria, convocada para el 1° de septiembre, con el objetivo de evaluar la situación y definir nuevas acciones.

Las organizaciones sindicales advirtieron que, si persiste el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y no aparecen respuestas a los reclamos salariales y presupuestarios, las medidas de fuerza podrían profundizarse. (APF)