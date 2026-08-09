Este miércoles habrá paro nacional universitario en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento

El paro nacional universitario se realizará este miércoles 12 de agosto durante 24 horas y sin asistencia a los lugares de trabajo. Los gremios reclamaron mejoras salariales y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno cuestionó la medida.
El paro nacional universitario convocado por gremios docentes y no docentes se realizará este miércoles 12 de agosto durante 24 horas y sin concurrencia a los lugares de trabajo. La medida alcanzará a las universidades nacionales y tendrá como principales reclamos la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La huelga fue confirmada por las organizaciones sindicales como parte del plan de lucha que mantienen los trabajadores de las universidades públicas. Entre sus demandas también incluyeron el pago de una deuda salarial que denuncian, el envío de fondos para gastos de funcionamiento y las partidas destinadas a hospitales universitarios.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) informó que su Consejo Directivo resolvió avanzar con la medida de fuerza para este miércoles.
Los reclamos del sector universitario
Por su parte, Conadu Histórica ratificó la continuidad del conflicto y anticipó otra medida de mayor extensión: un paro nacional previsto entre el 18 y el 22 de agosto.
La organización gremial vinculó las protestas con el reclamo para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario y con la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del sector.
Según sostuvo el sindicato, la deuda salarial acumulada alcanzó al 28,5% hasta junio. Además, destacó una medida cautelar vinculada al conflicto y la consideró resultado de la movilización sostenida por la comunidad universitaria.
Reclaman fondos para universidades y hospitales
Los sindicatos sostuvieron que el Poder Ejecutivo llevaba varios meses sin ejecutar distintos puntos de la ley aprobada por el Congreso y reclamaron que se instrumenten las actualizaciones correspondientes.
Entre los cuestionamientos también mencionaron la falta de transferencia de un incremento del 20% destinado a los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.
A ese planteo sumaron el reclamo por una partida extraordinaria de $50.000 millones destinada a los hospitales universitarios, otro de los componentes que los gremios consideran pendientes.
Buscan convocar otra Marcha Federal Universitaria
En medio de la continuidad del conflicto, las organizaciones sindicales plantearon además la necesidad de avanzar con una nueva Marcha Federal Universitaria.
La intención es que una eventual movilización vuelva a reunir a docentes, trabajadores no docentes, estudiantes, investigadores y representantes de diferentes sectores del sistema científico y educativo.
Mientras se organiza esa convocatoria, Conadu Histórica anticipó que profundizará el plan de lucha con el paro previsto desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto.
El Gobierno consideró “prematuro” el paro
El Gobierno nacional rechazó los argumentos utilizados para convocar a la huelga. A través del Ministerio de Capital Humano, calificó la medida de fuerza como “prematura” e injustificada.
La cartera encabezada por Sandra Pettovello afirmó que los compromisos salariales asumidos durante las negociaciones paritarias fueron cumplidos y mencionó como antecedente un acta firmada el 10 de junio.
Según la información oficial, ese acuerdo contempló un incremento total del 24,33%, dividido en dos tramos. El primero fue del 21,33% correspondiente a junio, que, de acuerdo con el Gobierno, ya fue liquidado y percibido por docentes y no docentes. El restante 3% está previsto para octubre.
De esta manera, las posiciones entre el Gobierno y los sindicatos universitarios permanecen enfrentadas. Mientras las autoridades nacionales sostienen que cumplieron los compromisos salariales, los gremios mantienen los reclamos por recomposición de ingresos y aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El próximo capítulo del conflicto será este miércoles 12 de agosto, cuando docentes y no docentes de las universidades nacionales lleven adelante el paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo.