“Pity” Álvarez pidió suspender el juicio por homicidio, pero comenzará este lunes

La Justicia rechazó el pedido de la defensa de “Pity” Álvarez para postergar el juicio por el homicidio de Cristian “Gringo” Díaz. Los jueces consideraron que afrontar el debate no pone en riesgo su salud y que cuenta con capacidad cognitiva para atravesar el proceso.
El juicio por homicidio contra “Pity” Álvarez comenzará este lunes 10 de agosto, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°29 rechazara un nuevo pedido de la defensa para suspender el debate. Cristian Gabriel Álvarez Congiú, de 54 años, será juzgado por el crimen de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, ocurrido en julio de 2018.
La defensa oficial del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados había solicitado postergar el proceso argumentando que todavía existían apelaciones pendientes y planteando dudas sobre la capacidad del músico para comprender las instancias judiciales. También sostuvo que su participación podía afectar su estado de salud.
Sin embargo, según publicó Clarín, el tribunal coincidió con la postura del fiscal general Sandro Abraldes y resolvió mantener el cronograma previsto. “La participación en un debate oral no puede ser considerada una actividad riesgosa”, remarcaron los magistrados al fundamentar la decisión.
Por qué rechazaron suspender el juicio
El tribunal ya había rechazado el pasado 4 de mayo un pedido para realizar una “nueva evaluación neurocognitiva” al músico y había establecido las fechas para desarrollar el juicio durante agosto y septiembre.
La defensa, encabezada por el abogado oficial Javier Marino, recurrió esa decisión ante la Cámara Nacional de Casación y reclamó que las audiencias quedaran suspendidas hasta que se resolviera si Álvarez se encontraba en condiciones de comprender el proceso penal.
Según el planteo defensivo, continuar con el juicio podía afectar el derecho de defensa, el debido proceso y “el derecho a la salud de su defendido”, debido a las diferentes dolencias que presenta.
El fiscal sostuvo que puede afrontar el proceso
Abraldes rechazó esos argumentos y consideró que “la realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado”.
“A ello debe sumarse que no existe norma alguna que impida llevar a cabo el juicio oral, aún cuando la defensa mantenga vías recursivas pendientes ante los tribunales superiores”, argumentó el fiscal.
El juez Gustavo Groerner hizo suyo ese criterio, acompañado por sus colegas Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro. Los magistrados también tuvieron en consideración los estudios realizados por el Cuerpo Médico Forense.
“Vale reiterar que la capacidad de Álvarez Congiú para estar en juicio ha sido constatada por el Cuerpo Médico Forense, cuando se informó que, del análisis integral de la documental y de las evaluaciones realizadas surge que el causante dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal”, indicó el fallo.
Los jueces tuvieron en cuenta sus actividades públicas
Para los magistrados, también resultaron relevantes las actividades desarrolladas recientemente por el músico. En la resolución mencionaron “recitales, reportajes, mensajes por redes sociales” como elementos que permiten descartar que el debate pueda representar un peligro para su estado físico o mental.
“Es que, en realidad, la participación en un debate oral no puede ser considerada una actividad riesgosa en sí misma como lo pretende instalar la laboriosa defensa oficial, cuanto menos, en las condiciones actuales que presenta su asistido”, señalaron.
Los jueces recordaron, además, que la legislación contempla la posibilidad de que el acusado no participe de determinadas audiencias y quede representado por su abogado defensor.
Álvarez tenía previsto presentarse este sábado 9 de agosto en Tucumán, pero semanas atrás anunció la suspensión del espectáculo. Según explicó en un video, tomó esa determinación porque “podría parecerles a los jueces y al fiscal que me estoy burlando de ellos”.
El crimen por el que será juzgado
El hecho que llevó al músico a juicio ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, en el barrio Samoré de Villa Lugano. Según la acusación, “Pity” Álvarez mantuvo una discusión con Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, de 36 años, y le disparó cuatro veces.
La hipótesis acusatoria sostiene que la discusión se originó después de que Díaz le recriminara al cantante que lo acusara de haberle sustraído pertenencias de una mochila. Testigos indicaron que la víctima empujó e intentó golpear al músico y que Álvarez extrajo entonces una pistola calibre .25.
De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, uno de los disparos impactó en el rostro de Díaz y posteriormente recibió otros tres balazos. La víctima murió en el lugar.
La fuga y la posterior entrega
Tras el crimen, Álvarez escapó junto a su pareja en un Volkswagen Polo. La investigación determinó que posteriormente descartó el arma utilizada en una alcantarilla ubicada en la colectora de la autopista Riccheri.
El músico permaneció prófugo durante casi un día y finalmente se presentó el 13 de julio de 2018 en una comisaría acompañado por su abogado. Antes de quedar detenido, declaró ante los periodistas: “Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo”.
Álvarez permaneció casi tres años detenido en el pabellón destinado a pacientes psiquiátricos del penal federal de Ezeiza. Luego recibió prisión domiciliaria en instituciones médicas, continuó con un tratamiento ambulatorio y posteriormente recuperó la libertad.
Las evaluaciones sobre su estado psíquico
La causa permaneció suspendida desde marzo de 2023, cuando la Justicia determinó que el músico no estaba en condiciones psíquicas de afrontar un juicio. La situación comenzó a modificarse después de nuevas evaluaciones y de su regreso a la actividad artística.
En noviembre de 2025, “Pity” Álvarez anunció oficialmente su regreso a los escenarios y posteriormente realizó un espectáculo multitudinario en Córdoba. Para el fiscal Abraldes, aquella presentación permitió observar durante varias horas “una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja”.
Los últimos informes oficiales determinaron que el músico presenta un “trastorno cognitivo leve multidominio” y antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, aunque establecieron que posee una “reserva cognitiva” suficiente para comprender los actos del proceso y ejercer sus derechos.
Con esos antecedentes, la Justicia descartó el nuevo pedido de suspensión y ratificó el comienzo del juicio para este lunes. El debate tendrá varias audiencias durante agosto y septiembre, en las que se buscará determinar la responsabilidad penal de Álvarez por el homicidio ocurrido hace ocho años.