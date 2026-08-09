Rige una alerta por frío extremo: qué indica el pronóstico del tiempo para Entre Ríos

Un nuevo refuerzo de aire polar avanza sobre el país y las temperaturas seguirán descendiendo durante las próximas jornadas. Las heladas serán generalizadas en el centro y oeste, mientras que Patagonia volverá a atravesar un período de frío muy intenso.

Según explicaron especialistas, el cambio se produce tras el alejamiento de un ciclón extratropical que se profundiza sobre el Atlántico Sur. Su evolución permite el avance de un sistema de altas presiones hacia el centro y norte argentino, acompañado por aire mucho más frío y seco.

Además, durante este fin de semana continúan ingresando perturbaciones y sistemas de baja presión sobre Patagonia. El resultado es una circulación que mantiene el aporte de aire polar y prolonga las condiciones invernales.

Las temperaturas estarán entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal en algunos sectores del centro y norte argentino (fuente Meteored)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana marcada por el frío y emitió una alerta amarilla para 14 provincias argentinas por el frío extremo y lo mismo ocurrirá para los próximos días.

Según detalló el SMN, este domingo en Paraná y la región se presenta con cielo despejado, temperaturas mínimas de 4 °C y máximas de 16°C. Por la tarde, el viento de intensidad moderada soplará del sector sudeste a una velocidad de 13 a 22 kilómetros por hora.

Para el lunes, el parte oficial del organismo indicó condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que variarán entre los 7°C y los 14°C. Los vientos mantendrán dirección predominante del este y el sudeste y velocidades de 13 a 22 kilómetros por hora. No se prevén lluvias para el inicio de la semana, una tendencia que se mantendrá como mínimo hasta el miércoles.

El martes, se espera un nuevo descenso térmico, con mínimas de 5°C y máximas de 12°C. El viento continuará desde el este, mientras que el cielo permanecerá cubierto.

El miércoles, la capital entrerriana podría experimentar el único episodio de inestabilidad de la semana. El SMN advirtió sobre una probabilidad de lluvias aisladas entre el 10 % y el 40 % durante la tarde y la noche, con temperaturas entre los 6°C y los 11°C. Se prevé que el viento rote hacia el este y sudeste.

A partir del jueves, las condiciones volverán a estabilizarse. El pronóstico señaló cielo mayormente nublado, ausencia de precipitaciones y máximas de 11°C y mínimas de 10°C, con un crecimiento de la humedad. El viernes y sábado, el ambiente frío persistirá, aunque las máximas ascenderán hasta los 14°C. Durante estas jornadas, el viento mantendrá intensidad moderada y dirección este.

De acuerdo con el reporte difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de precipitaciones en la región será mínima durante la mayor parte de la semana, lo que favorece la continuidad de actividades al aire libre y la circulación en la ciudad. Las temperaturas bajas y el predominio de nubosidad parcial serán los rasgos distintivos del período.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que un total de catorce provincias están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frías: Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Corrientes, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires.

Alertas por frío extremo en gran parte del país (fuente SMN)

Este tipo de advertencias cuenta con un efecto leve a moderado en la salud y puede ser peligrosa, “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.