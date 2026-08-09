Buscan a un ingeniero de 68 años y detectaron movimientos con sus tarjetas tras desaparecer

La búsqueda del ingeniero Oscar Daniel Vega, de 68 años, mantenía en alerta a familiares, policías y autoridades judiciales luego de que el hombre desapareciera el jueves por la tarde en Rosario. Desde entonces tampoco pudo ser localizado su Chevrolet Prisma blanco y, según denunció su familia, posteriormente se registraron movimientos con sus tarjetas bancarias, por lo que sospechan que pudo haber sido víctima de un robo.

Vega había sido visto por última vez después de realizar una compra en un comercio de electrodomésticos ubicado sobre calle Presidente Roca al 1400. Luego se dirigió hasta un departamento del centro rosarino, donde esperaba a un plomero para realizar la instalación de un termotanque.

Una vez terminado el trabajo, el ingeniero subió a su Chevrolet Prisma blanco, salió del lugar y desde ese momento sus familiares no pudieron volver a comunicarse con él. La denuncia por averiguación de paradero fue radicada y se desplegó un operativo para reconstruir sus últimos movimientos.

Los últimos movimientos antes de desaparecer

Una de las hijas del hombre explicó que su padre reside habitualmente junto a su esposa en Florida, Estados Unidos, donde continúa trabajando como ingeniero, y aseguró que no existían antecedentes que permitieran explicar una desaparición voluntaria.

“Nunca tuvo este tipo de actitudes. Él vive en La Florida, en Estados Unidos con mi mamá y trabaja de su profesión. No tuvo ningún problema familiar ni atravesaba ninguna situación extraña. Tampoco tiene ninguna enfermedad que pudiera explicar una conducta de este tipo”, afirmó.

Según reconstruyó la familia, Vega salió con su vehículo y dobló desde Presidente Roca hacia Tres de Febrero. A partir de ese momento, no volvieron a tener noticias de él ni pudieron localizar el automóvil.

Detectaron consumos con sus tarjetas

Uno de los datos que concentra la atención de los investigadores corresponde a la actividad registrada después de que la familia perdiera contacto con el ingeniero.

De acuerdo con la información obtenida a partir de su cuenta de Gmail, la última conexión de su teléfono celular habría sido registrada alrededor de las 19.30 del jueves en inmediaciones de bulevar Seguí y Espinillo, en la zona sur de Rosario.

En ese mismo sector quedaron asentados consumos efectuados con sus tarjetas de débito y crédito. Además, minutos antes se habían registrado operaciones en otro comercio ubicado en el centro rosarino. Después de esos movimientos no surgieron nuevas transacciones que permitieran establecer cuál fue su recorrido.

La familia sospecha que pudo sufrir un robo

Los movimientos posteriores a su desaparición llevaron a sus allegados a plantear la posibilidad de que Vega haya sido víctima de un hecho delictivo. Sin embargo, esa hipótesis todavía forma parte de la investigación y no fue confirmada oficialmente.

“No se lo encuentra por ningún lado. Ni a él, ni a su auto. Creemos que le robaron las tarjetas y la documentación y la Policía está buscando el auto”, expresó una de sus hijas.

Mientras avanzaba la investigación policial, los familiares recorrieron hospitales y dependencias policiales en busca de información, aunque hasta el momento no habían conseguido datos que permitieran establecer dónde se encontraba.

Buscan también su Chevrolet Prisma

La Policía y la Fiscalía trabajan sobre los registros disponibles para intentar reconstruir las horas posteriores a la última vez que Vega fue visto. Una de las claves de la investigación es localizar el Chevrolet Prisma blanco en el que circulaba.

El vehículo tampoco apareció desde el jueves y su ubicación podría resultar determinante para establecer qué ocurrió con el ingeniero después de abandonar el departamento del centro.

En paralelo, los investigadores analizan los movimientos bancarios y la información relacionada con la última conexión registrada por su teléfono celular, mientras continúa el operativo de búsqueda en distintos sectores.

Solicitaron colaboración para encontrarlo

Oscar Daniel Vega tiene 68 años, mide aproximadamente 1,80 metros, es de contextura delgada, tiene pelo canoso corto y ojos marrones.

Al momento de ser visto por última vez vestía jeans, una campera negra y borcegos. Las autoridades solicitaron la colaboración de la población para aportar cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero.

Quienes tengan datos pueden comunicarse inmediatamente con el 911 o dirigirse a la Fiscalía Regional 2 de Rosario. La investigación continúa mientras familiares y autoridades intentan localizar tanto al ingeniero como al vehículo en el que se desplazaba.