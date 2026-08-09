Incautaron más de una tonelada de marihuana tras detectar una lancha que cruzó desde Paraguay

Prefectura Naval Argentina secuestró 1.059 kilos de marihuana distribuidos en 40 bultos ocultos entre la vegetación. Una cámara térmica había detectado una embarcación que cruzó desde Paraguay. El cargamento fue valuado en más de $3.300 millones.
La Prefectura Naval Argentina incautó más de una tonelada de marihuana durante un operativo realizado en Posadas, luego de detectar mediante una cámara térmica el desplazamiento de una embarcación a motor desde la costa paraguaya hacia territorio argentino. La droga estaba escondida entre la vegetación y fue valuada oficialmente en más de 3.300 millones de pesos.
El procedimiento, denominado “A orillas del Itaembé”, comenzó durante la madrugada como parte de los controles fronterizos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional.
Los prefectos observaron mediante el sistema de vigilancia térmica el cruce de una embarcación que partió desde Paraguay y se dirigió hacia el interior del arroyo Itaembé, a la altura del kilómetro 1.567 del río Paraná.
Hallaron 40 bultos entre la vegetación
Ante el movimiento detectado, los efectivos desplegaron un amplio rastrillaje por la zona con el objetivo de determinar qué había ocurrido con la embarcación y localizar posibles elementos trasladados desde el país vecino.
Durante el procedimiento encontraron 40 bultos escondidos entre la vegetación, en cuyo interior había numerosos paquetes que, por sus características, serían compatibles con estupefacientes.
La mercadería fue trasladada posteriormente hasta una dependencia de Prefectura para realizar las actuaciones correspondientes. Allí se practicó una prueba orientativa de narcotest sobre las sustancias encontradas.
Más de una tonelada de marihuana
El análisis arrojó resultado positivo para Cannabis sativa (marihuana) y permitió avanzar con el pesaje y la contabilización de todo el cargamento.
Según el detalle oficial, 31 de los bultos contenían 1.154 panes de marihuana prensada, que alcanzaron un peso total de 955,20 kilogramos.
En los nueve bultos restantes fueron encontrados 104 paquetes de cogollos de marihuana, cuyo peso llegó a los 104,50 kilogramos. De esta manera, el cargamento completo alcanzó aproximadamente 1.059 kilos de droga.
El cargamento fue valuado en más de $3.300 millones
La importante cantidad de estupefacientes secuestrada también representó una elevada valuación económica. De acuerdo con el aforo establecido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el cargamento fue estimado en $3.306.267.000.
La cifra quedó sujeta a la cotización oficial del dólar correspondiente al día, según se precisó oficialmente.
El procedimiento se concretó en el marco de los operativos de vigilancia y control desarrollados en la zona fronteriza, donde el río Paraná constituye uno de los límites naturales entre Argentina y Paraguay.
Intervino la Justicia Federal
Tras confirmarse que los paquetes contenían marihuana, tomó intervención la Fiscalía Federal N°2 de Posadas, que dispuso las medidas correspondientes para preservar los elementos incorporados a la investigación.
La Fiscalía ordenó el secuestro y traslado de la totalidad de la mercadería hallada durante el rastrillaje.
Los más de mil kilos de marihuana quedaron finalmente bajo resguardo judicial y a disposición del Juzgado Federal interviniente, mientras continuaron las actuaciones para establecer las circunstancias en las que el cargamento ingresó al territorio argentino.