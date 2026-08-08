El río Uruguay continúa en descenso y anticipan una nueva baja frente a Concordia

El río Uruguay continúa en descenso frente a Concordia y Salto Grande anticipó una nueva disminución para este domingo. El puerto local oscilaría entre 9,40 y 10,40 metros, mientras también se reducirá progresivamente el caudal evacuado.
El río Uruguay continúa en descenso frente a Concordia y las previsiones de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande anticiparon que la tendencia se mantendrá durante las próximas horas. Para este domingo, el organismo estimó niveles de entre 9,40 y 10,40 metros en el puerto de la ciudad entrerriana.
La actualización surgió del comunicado hidrológico difundido este sábado 8 de agosto por la Gerencia General, Área Hidrología, de Salto Grande. El reporte detalló la evolución de los aportes recibidos, el caudal evacuado por el complejo hidroeléctrico y el comportamiento esperado del embalse.
Durante las últimas 24 horas, el aporte registrado fue de 15.845 metros cúbicos por segundo, mientras que a las 8 de este sábado el caudal evacuado se encontraba en 14.394 metros cúbicos por segundo. En ese mismo horario, el nivel del embalse alcanzaba los 34,98 metros.
Prevén reducir el caudal evacuado
Las estimaciones para las próximas horas marcaron una reducción progresiva en la cantidad de agua liberada por el complejo hidroeléctrico. “Hasta la hora 15:00 de mañana, el caudal medio diario evacuado variará entre 14.500 y 13.500 m³/s”, comunicó Salto Grande.
La disminución del caudal estará acompañada por una nueva baja en las alturas previstas aguas abajo. Para el puerto de Concordia, el organismo estableció una cota máxima de 10,40 metros y una mínima de 9,40 metros.
Los registros proyectados representaron una disminución respecto de los valores difundidos anteriormente y confirmaron la tendencia descendente que comenzó a mostrar el río después de la creciente que mantuvo en alerta a las localidades ubicadas sobre la costa.
Cómo evolucionará el río frente a Salto
Del otro lado del río Uruguay también se previó una reducción de los niveles. Para el puerto de Salto, en territorio uruguayo, las estimaciones indicaron una cota máxima de 10,70 metros y una mínima de 9,70 metros, publicó Diario Río Uruguay.
De esta manera, el nuevo informe hidrológico ratificó que el nivel del río continuará descendiendo durante las próximas horas. La evolución estará acompañada por la disminución del caudal medio diario evacuado desde la represa.
En cuanto al embalse, permaneció próximo a los 35 metros. El último registro disponible lo ubicó en 34,98 metros y, según indicó el organismo binacional, “el nivel del embalse tenderá a 35,10 m”.