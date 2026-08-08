Arruabarrena respaldó a Montero y explicó sus decisiones en el empate de Boca

Rodolfo Arruabarrena respaldó a Álvaro Montero después del empate 1-1 de Boca frente a Vélez en Parque Patricios, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El entrenador se mostró conforme con algunos aspectos del rendimiento del equipo y defendió al arquero colombiano, cuestionado por hinchas en redes sociales luego del gol de tiro libre convertido por Diego Valdés.

“Con Álvaro estoy contento, se está adaptando al Mundo Boca, ha respondido, cada vez responde mejor y tendrá todo nuestro apoyo”, aseguró el Vasco durante la conferencia de prensa. Sus palabras ratificaron la confianza en el arquero y anticiparon que continuará teniendo oportunidades en el equipo.

Arruabarrena también se refirió a la conformación de la defensa y destacó las alternativas con las que cuenta. “Tengo 4 centrales que me siento seguro. Me cumplieron los 4, sea quien sea el que juegue”, sostuvo el director técnico.

La competencia interna que planteó Arruabarrena

El entrenador dejó en claro que los lugares en la formación dependerán del rendimiento de cada futbolista y que no existen puestos asegurados. “Ellos saben la competencia entre ellos y el que yo crea que esté mejor, jugará”, manifestó.

“Trato de ser justo, me puedo equivocar”, agregó Arruabarrena al explicar cómo define el equipo. El técnico deberá administrar además las cargas físicas debido a la seguidilla de compromisos que afronta Boca entre el Torneo Clausura y la competencia internacional.

BOCA Y VÉLEZ EMPATARON EN EL DUCÓ | #Boca 1-1 #Vélez | Resumen

Otro de los nombres sobre los que fue consultado fue Sebastián Villa, quien perdió protagonismo frente a Leonel Flores durante los últimos compromisos. El Vasco explicó los motivos de su decisión y remarcó que el colombiano permanece involucrado en el trabajo del plantel.

Qué dijo sobre Sebastián Villa

“Villa está esperando su momento, ahora estoy decidiendo por Leo, en algún momento podré volver a jugar con un sistema que favorezca tener dos extremos”, expresó Arruabarrena sobre las variantes ofensivas que maneja.

El entrenador destacó además la integración del futbolista al grupo pese al poco tiempo transcurrido desde su llegada. Por el momento, Flores se mantuvo por delante en la consideración del cuerpo técnico, aunque Arruabarrena no descartó modificar el esquema para incluir dos jugadores abiertos por las bandas.

En otro tramo de la conferencia, el DT explicó dos de las modificaciones realizadas frente a Vélez. Ayrton Costa y Tomás Aranda comenzaron como titulares, pero fueron reemplazados durante el desarrollo del encuentro.

Por qué salieron Costa y Aranda

Sobre el defensor, Arruabarrena explicó que la amonestación influyó en su decisión. “Lo de Ayrton es la amarilla, los últimos minutos terminamos muy abiertos porque lo tratábamos de arrinconar a Vélez y quedábamos expuestos a la contra”, señaló.

En cuanto a Aranda, uno de los futbolistas que ganó protagonismo en su estructura, el entrenador indicó que la modificación estuvo relacionada con el esfuerzo realizado durante el partido. “Tomi había hecho un muy buen partido y el desgaste se siente y llevaba ya 70 minutos o no me acuerdo y decidimos sacarlo”, explicó.

El empate dejó a Boca sin la posibilidad de recortar diferencias con Vélez, que se mantuvo como único líder de la Zona A. El Xeneize había comenzado abajo por el gol de Valdés, pero consiguió igualar mediante Santiago Ascacíbar.

Boca y una agenda exigente

Más allá del resultado, una de las preocupaciones planteadas por Arruabarrena estuvo vinculada con los tiempos de recuperación entre los encuentros. La acumulación de partidos obligará al cuerpo técnico a evaluar el estado físico de sus jugadores y administrar minutos.

Boca deberá cambiar rápidamente el foco hacia la Copa Sudamericana. El próximo martes desde las 19 enfrentará a Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final, nuevamente en el estadio de Huracán.

En ese contexto, Arruabarrena ratificó su confianza en Montero, destacó la competencia interna del plantel y dejó abierta la posibilidad de introducir modificaciones de acuerdo con el rendimiento y el desgaste físico de sus futbolistas.