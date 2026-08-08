Con otro gol de Ascacíbar, Boca empata 1-1 con Vélez en el Torneo Clausura

En el estadio Tomás Adolfo Ducó, Boca quiere seguir ganando y ganar confianza de cara al cruce del martes en la Copa Sudamericana. Seguí las incidencias del partido.
Boca y Vélez se enfrentan en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
46 MINUTOS: ¡EL PALO EVITÓ EL GOL DE ASCACÍBAR!
El volante volvió a pisar el área y resolvió con un testazo que pegó en el caño izquierdo de Marchiori.
41 MINUTOS: ¡EXCELENTE TAPADA DE MONTERO!
El arquero de Boca Juniors le cortó el paso a Dilan Godoy en un mano a mano.
38 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Santiago Ascacíbar agarró un rebote y convirtió el empate para Boca. El Rusito suma su tercer tanto en el campeonato local.
¡¡EL RUSITO SIGUE DE RACHA LUEGO DE SU FESTEJO ANTE EL PINCHA!! ¡¡GOL DE ASCACIBAR, LUEGO DE UNA GRAN JUGADA CON TACO INCLUIDO DE MERENTIEL, PARA EL 1-1 DE BOCA ANTE VÉLEZ!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/uXtxu0GUcy— SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026
35 minutos: Lautaro Blanco, amonestado
El defensor recibió la tarjeta amarilla por una infracción después de perder la posesión en un tiro libre ofensivo.
32 minutos: primera atajada de Marchiori
El arquero de Vélez despejó a un costado el intento frontal de Tomás Aranda.
30 minutos: Paredes sacudió desde afuera del área
El remate del volante en la medialuna se fue a varios metros del travesaño.
28 minutos: Boca Juniors recuperó el dominio del partido
El Xeneize tiene la pelota, aunque todavía no logra avances claros al arco velezano.
18 MINUTOS: ¡MERENTIEL FALLÓ EL EMPATE ABAJO DEL ARCO!
La Bestia no pudo capitalizar una pelota sobre el segundo palo a la salida de un córner y el balón terminó en las manos de Tomás Marchiori.
14 MINUTOS: ¡PAREDES EVITÓ EL SEGUNDO GOL DE VÉLEZ!
El campeón del mundo se lanzó al suelo para despejar una pelota en la línea, luego de una linda definición de Rodrigo Aliendro por encima de Montero.
11 MINUTOS: ¡GOL DE VÉLEZ!
Diego Valdés aprovechó el mal armado de la barrera, con solo dos jugadores de Boca Juniors, para ejecutar un tiro libre al palo más lejano de Álvaro Montero y sellar el 1-0 en Parque Patricios.
🔥 ¿CENTRO? ¡¡NADA DE ESO, GOLAZO DE TIRO LIBRE DEL 10!! ¡¡VALDÉS LA CLAVÓ DESDE LEJÍSIMOS Y MARCÓ EL 1-0 DE VÉLEZ ANTE BOCA!! 🔥 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/xQqTnOLobK— SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026
7 MINUTOS: ¡EL PALO LE NEGÓ EL GOL A DELGADO!
El volante volvió a ser la carta ofensiva de su equipo con un disparo rasante en la puerta del área rechazado por el caño izquierdo de Marchiori.
4 minutos: Milton Delgado tuvo el primer remate de Boca Juniors
El volante central se desprendió de la mitad de la cancha y ensayó un disparo desde lejos, que se perdió por encima del travesaño.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Las formaciones
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro, Diego Valdés, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini, Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.