El Torneo Clausura de la APB llevará el nombre de Orlando “Chungo” Butta

La Asociación Paranaense de Básquet anunció que el Torneo Clausura 2026 llevará oficialmente el nombre de Orlando “Chungo” Butta, como reconocimiento a su trayectoria y a su aporte al crecimiento de la disciplina.

El homenaje al “Chungo” Butta alcanzará a todas las competencias organizadas por la APB durante el segundo semestre. Comprenderá desde las categorías iniciales y formativas hasta las divisiones superiores del básquet paranaense.

De esta manera, cada cancha compartirá el reconocimiento a una personalidad cuya historia estuvo estrechamente vinculada con el desarrollo deportivo e institucional de Paraná, Entre Ríos y el país.

Una trayectoria ligada a Echagüe

Antes de comenzar su recorrido como dirigente, Orlando “Chungo” Butta también se desempeñó como jugador. Entre sus antecedentes aparece la consagración con el seleccionado de la provincia de Buenos Aires en el Campeonato Argentino de 1973.

Posteriormente presidió Atlético Echagüe Club entre 1985 y 1993. Durante su gestión, en diciembre de 1985, la institución consiguió el histórico ascenso a la máxima categoría nacional después de superar a Villa Mitre de Bahía Blanca.

Aquella etapa permitió que Echagüe se convirtiera en uno de los principales representantes de Paraná y Entre Ríos dentro del básquet argentino.

Su aporte a la Liga Nacional

Butta también tuvo una participación relevante en el proceso que derivó en la creación de la Liga Nacional.

En 1983, Orlando “Chungo” Butta colaboró con el proyecto impulsado por León Najnudel y promovió una reunión de dirigentes realizada en Paraná.

Ese encuentro originó la denominada “Declaración de Paraná”, considerada uno de los antecedentes fundamentales de la competencia que comenzó a disputarse en 1985. Por ese legado, el Clausura de todas las categorías de la APB homenajeará a Orlando “Chungo” Butta.