La APB confirmó los cambios que habrá en el Torneo Clausura de Primera A

La APB confirmó el formato de disputa de la Primera A para el Torneo Clausura, con una serie de modificaciones que buscan ordenar el calendario del segundo semestre, reducir la acumulación de partidos y garantizar mayores espacios de entrenamiento para los clubes.

El fixture tomará como base la programación del Torneo Apertura, pero invertirá las condiciones de local y visitante. El mismo criterio será aplicado en la Primera B, para evitar que las instituciones que compiten en ambas divisiones deban organizar dos encuentros como locales durante una misma semana.

A pesar de que el número de equipos cayó de 13 a 12, por la baja de Echagüe de la A al a B, el campeonato mantendrá una extensión de 13 fechas y tendrá dos equipos libres en cada una.

Esta estructura permitirá respetar la inversión de localías entre los dos torneos de la temporada y coordinar la programación de los clubes que cuentan con planteles en Primera A y Primera B.

Homologación con la Liga Provincial

Una de las principales características será la validación de resultados entre la competencia de la APB y la Liga Provincial de Mayores. Cuando dos instituciones participen en ambos torneos, el resultado de su enfrentamiento provincial también será contabilizado para el Clausura local.

Debido a que la Liga Provincial se disputa a dos ruedas, se tomará como válido el encuentro en el que sea local el club al que le corresponda esa condición según el fixture de la Asociación Paranaense. De esta forma, se evitará repetir el mismo cruce durante un calendario de alta exigencia.

La modalidad ya fue utilizada por la entidad durante 2025 y en la actual temporada dentro de diferentes competencias formativas. Su aplicación busca disminuir la carga sobre los jugadores que integran varios planteles y liberar jornadas destinadas a la preparación deportiva.

Cuándo quedarán completas las fechas

La APB aclaró que una fecha será considerada completa cuando se hayan disputado todos los partidos que la integran. Por ese motivo, los encuentros pertenecientes a una misma jornada podrán desarrollarse en días diferentes según la disponibilidad de los estadios y las obligaciones deportivas de cada institución.

Durante el segundo semestre coincidirán la Liga Provincial de Mayores, las tres divisiones de Primera de la Asociación y las categorías de la Liga Próximo. Algunos clubes podrían afrontar hasta seis encuentros semanales, principalmente en horario nocturno, además de compartir sus instalaciones con otras disciplinas.

Con este formato, la entidad pretende compatibilizar las distintas competencias, mejorar la distribución de los espacios y favorecer una mayor disponibilidad para los entrenamientos. Al finalizar el Clausura, todos los partidos programados deberán haberse disputado.