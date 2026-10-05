Masterchef Celebrity ya tiene su primer eliminado

El certamen culinario tuvo su primer expulsado por decisión del jurado: el humorista Pachu Peña que cometió un error al preparar el plato propuesto para la gala de eliminación.
Este domingo 4 de octubre se desarrolló la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity, el certamen culinario conducido por Wanda Nara, y Pachu Peña se convirtió en el primer participante en abandonar la competencia.
Todo comenzó con doce participantes en competencia (Luck Ra, Pablo Migliore, Mike Amigorena, Pachu Peña, Lizy Tagliani, Alejandro Lerner, Nazareno Casero, Grego Rossello, Campi, Marta Fort, Diego Ramos y Morena Beltrán), que debió participar en la gala de eliminación debido a las malas performance que tuvieron en los primeros días de programa.
El desafío de la jornada, que contó con la participación del último ganador de MasterChef Celebrity, Ian Lucas, como invitado, fue la elaboración de una milanesa con guarnición y un dip a base de mayonesa.
Entre los más destacados estuvieron Lizy, Amigorena, More Beltrán y Campi, que fueron los primeros salvados. Luego, los siguieron Rossello, Migliore, Luck Ra, Martita y Nazareno.
Y los peores platos fueron los de Pachu, Ramos y Lerner, pero finalmente el actor y el músico lograron salvarse.
El humorista rosarino, además de realizar una milanesa que no conformó a ninguno, cometió el grave error de dejar un pedazo de papel film en su plato. "Si encuentro esto en un lugar en el que estoy comiendo, me voy y no vuelvo nunca más", aseguró Martitegui, implacable en su devolución.
Tras recibir unas cálidas palabras de despedida de parte del jurado y Wanda, Pachu expresó: "Gracias a todos, la pasé muy bien en esta semana. Todos estos compañeros son increíbles".
"Recuerden que un día sin risas es un día perdido", sumó, a modo de lema de despedida, el humorista, que aseguró que dirá presente en un futuro repechaje, en búsqueda de revancha.
"Acuérdense de esta cara, que pronto, vuelve", sentenció Pachu en el final de su breve pero divertida participación en MasterChef Celebrity, siempre con su buen humor que lo caracteriza.
Quiénes siguen en competencia
Con la salida de Pachu Peña por decisión del jurado, 23 participantes siguen en carrera en el certamen culinario.
Ellos son: Diego Ramos, Alejandro Lerner, Luciana Geuna, Paula Trápani, Hernán Coronel, Mike Amigorena, Luck Ra, Lizy Tagliani, China Ansa, Julieta Poggio, Grego Rossello, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Julieta Nair Calvo, Martita Fort, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Rocío Robles, Morena Beltrán, Martín "Campi" Campilongo, Pablo Giralt y Elizabeth "La Negra" Vernaci.