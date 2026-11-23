Un joven de 18 años fue apuñalado durante una riña en Chajarí y debió ser trasladado de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia debido a la gravedad de sus heridas. Por el hecho, la Policía detuvo a un adolescente de 17 años, señalado como presunto responsable del ataque.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del sábado, en inmediaciones de las calles Roque Sáenz Peña y Salta. En circunstancias que son materia de investigación, se produjo un enfrentamiento que terminó con el joven herido de arma blanca, publicó Chajarí al Día.

La víctima ingresó inicialmente al hospital Santa Rosa de Chajarí, donde recibió las primeras atenciones médicas. Tras ser estabilizada, fue derivada al hospital Masvernat de Concordia, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva.

Detuvieron a un adolescente por tentativa de homicidio

A partir de los testimonios recogidos y las tareas investigativas, los efectivos policiales lograron identificar al presunto agresor.

Durante la tarde del mismo sábado, personal policial concretó la detención de un adolescente de 17 años en un domicilio del barrio Chaco de Chajarí.

La investigación quedó enmarcada en una causa caratulada como “homicidio en grado de tentativa”, mientras se avanzó en el esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Cómo evoluciona el joven apuñalado

Según el último parte médico informado, el joven, de apellido Marchessi, permanecía internado en sala y hemodinámicamente estable, luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica.

Los profesionales realizaron una laparotomía exploradora, un lavado de la cavidad abdominal y el cierre de la herida provocada durante el ataque.