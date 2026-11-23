Santa Ana, en el departamento Federación, inauguró oficialmente la temporada de verano 2026-2027 el viernes 20 de noviembre. La apertura comprendió el Camping Municipal y Playa 52, dos de sus principales espacios recreativos.

Con el inicio de las actividades, el municipio confirmó que mantendrá el cobro de estacionamiento en ambos predios. También informó el valor del alquiler de parrillas para quienes concurran al camping.

La temporada se extenderá hasta el 28 de febrero de 2027. Durante ese período, los espacios recibirán a vecinos y turistas que elijan la localidad para disfrutar de sus playas y actividades al aire libre.

Cuánto cuesta estacionar en las playas de Santa Ana

El estacionamiento tendrá un valor de $8.000 por vehículo, tanto en el Camping Municipal como en Playa 52. Ambos sectores son administrados por el gobierno local.

El cobro se aplicará los viernes por la tarde. Para esa jornada no se precisó un horario de inicio en la información difundida.

Los sábados, domingos y feriados, en cambio, el horario establecido será de 8 a 20. Esa modalidad regirá en los dos espacios recreativos de Santa Ana.

El valor del alquiler de parrillas en el camping

Quienes visiten el Camping Municipal y deseen utilizar una parrilla deberán abonar $15.000 por su alquiler. Este importe corresponde a un servicio diferente del estacionamiento.

Así, para una visita en vehículo durante los horarios de cobro, el estacionamiento y el alquiler de una parrilla suman $23.000. El segundo concepto se aplica a quienes opten por utilizar esas instalaciones.

Con los espacios habilitados y las tarifas anunciadas, Santa Ana comenzó su propuesta estival. El calendario previsto abarca diciembre, enero y febrero, hasta el cierre de la temporada.