Boca regresó a la Argentina después de conquistar la Copa Sudamericana y celebró el título con cientos de hinchas que lo esperaban en Ezeiza. El encuentro entre los jugadores y los simpatizantes se produjo durante la madrugada de este lunes, frente al complejo de entrenamiento.

La delegación aterrizó en el aeropuerto Ministro Pistarini a las 23.54 del domingo. Había partido desde Barranquilla a las 17.30, hora argentina, luego de una modificación en los planes de regreso.

El cambio estuvo relacionado con el cuadro de deshidratación por un golpe de calor que sufrió Leandro Paredes tras la final. Después del viaje, el plantel continuó hacia el predio para compartir el festejo con sus seguidores.

Un micro descapotable para recibir a los campeones

En el aeropuerto aguardaba un ómnibus descapotable preparado especialmente para el regreso de Boca. El vehículo llevaba la inscripción “campeones” y las 76 estrellas que representan los títulos de la institución.

Los futbolistas subieron entre bailes, saltos y sonrisas, con la Copa Sudamericana como protagonista de la celebración. Desde allí emprendieron el recorrido hacia Boca Predio.

En las inmediaciones del complejo, cientos de simpatizantes se habían reunido para recibirlos. La llegada durante el feriado permitió que los hinchas extendieran los festejos hasta la madrugada.

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El encuentro de Boca con sus hinchas en Ezeiza

Durante varios minutos, los jugadores y el público compartieron canciones y celebraron la consagración continental. También hubo cánticos dedicados a River en medio de la alegría por el campeonato.

El micro permaneció frente a los simpatizantes antes de ingresar al predio. Una vez finalizado ese tramo del festejo, los integrantes de la delegación se retiraron a descansar.

Los hinchas comenzaron entonces a desconcentrarse de la zona. El regreso al país sumó así una nueva celebración para Boca, después de la conquista conseguida en Colombia.

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El próximo compromiso será el miércoles en La Bombonera

El plantel quedará concentrado y este lunes retomará los entrenamientos. El cuerpo técnico comenzará a preparar el encuentro ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura.

El partido se disputará este miércoles 25 de noviembre, desde las 21, en La Bombonera. La agenda obliga al equipo a volver rápidamente al trabajo después de la final y del viaje.

Con la Sudamericana ya obtenida, Boca buscará sostener su recorrido en las competencias que todavía tiene por delante. El primer desafío será superar al conjunto mendocino para avanzar a los cuartos de final.