Más de 53.000 kioscos cerraron en los últimos tres años en Argentina, según cifras de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA). El sector advierte que la caída de ventas y el aumento de los costos comprometen la continuidad de los comercios de barrio.

De acuerdo con un informe publicado por iProfesional, la entidad señaló que la cantidad de establecimientos pasó de unos 112.000 a menos de 59.000. La pérdida representa cerca de la mitad de los locales que funcionaban al comienzo del período.

“La situación es alarmante”, afirmó Ernesto Acuña, vicepresidente de UKRA. El dirigente sostuvo que “la caída de ventas es histórica, solo comparable con aquella crisis”, en referencia a 2001.

Menos compras pequeñas y un consumo debilitado

Uno de los principales problemas para los kioscos es la reducción de las compras cotidianas de golosinas, bebidas, cigarrillos y snacks. Son consumos que los clientes recortan cuando deben priorizar otros gastos.

El relevamiento citado por iProfesional incluye datos de Scentia que muestran una caída del consumo masivo del 1% mensual en septiembre y del 1,2% frente al mismo mes del año anterior. En los primeros nueve meses de 2026, el retroceso acumulado fue del 2,7%.

Por su parte, NielsenIQ registró una contracción interanual del 5,8% en el bimestre agosto-septiembre. Acuña explicó que el repunte de la venta de figuritas durante el Mundial no alcanzó para compensar el mal desempeño del año.

Los costos y la competencia presionan a los kioscos

A la menor facturación se suma el peso de los alquileres, los servicios y otros gastos de funcionamiento. Con márgenes reducidos, los comerciantes encuentran dificultades para absorber esos costos sin aumentar precios y perder más ventas.

Desde UKRA también señalan el avance de cadenas y franquicias, junto con la comercialización de productos típicos del rubro en otros negocios. “Podés encontrar golosinas en una farmacia, bebidas en una heladería o cigarrillos en supermercados chinos”, describió Acuña.

“El sector está muy complicado por las bajas de las ventas, pero también por el surgimiento de las cadenas y por la comercialización de los productos en otros canales”, sostuvo. Para los locales independientes, esa combinación agrega presión sobre una actividad que ya atraviesa dificultades.

Qué medidas reclama la entidad

Ante este escenario, UKRA solicita herramientas que protejan al comercio de cercanía. “Los kioscos necesitan cuanto antes políticas de protección y regulación, como leyes de proximidad y exclusividad”, planteó su vicepresidente.

Entre las propuestas mencionadas aparecen regulaciones para la apertura de establecimientos en zonas con alta concentración de locales. También se reclaman restricciones a la venta de determinados productos en otros canales comerciales.

La entidad considera que estas medidas permitirían mejorar las condiciones de competencia de los kioscos barriales. Mientras tanto, la recuperación de las ventas sigue siendo una preocupación central para quienes mantienen sus persianas abiertas.