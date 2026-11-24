Familiares y allegados del joven de 20 años se movilizarán este sábado 28 de noviembre, a las 10, en el puente Méndez Casariego. Cuestionan la hipótesis judicial sobre su muerte y reclaman avances en la investigación.
A dos años de la muerte de Elías Benítez, familiares y allegados convocaron a una concentración para este sábado 28 de noviembre, a las 10, en el puente Méndez Casariego de Gualeguaychú. Bajo la consigna “¡Justicia por Elías!”, reclamarán respuestas sobre las circunstancias en las que falleció el joven de 20 años.
Su cuerpo fue encontrado en el río Gualeguaychú a fines de noviembre de 2024. Desde entonces, sus familiares cuestionaron la hipótesis sostenida por la investigación judicial y aseguraron que el muchacho fue víctima de un homicidio.
Elías había nacido en Posadas, Misiones, y se radicó a los seis años en Pueblo General Belgrano. Era el segundo de cuatro hermanos, realizaba changas, trabajaba como ayudante de albañil y se dedicaba al rap y al trap bajo el nombre artístico de “Issi”.
Las últimas horas de Elías Benítez
Su familia lo vio por última vez con vida el miércoles 27 de noviembre de 2024. Tras una tormenta, salió en bicicleta hacia Gualeguaychú para visitar a un amigo.
Antes de partir, les había manifestado que tenía miedo debido a un episodio ocurrido la semana anterior, cuando otros jóvenes presuntamente lo agredieron a él y a una amiga durante un encuentro de autos tuneados.
La última conexión de su teléfono celular quedó registrada a las 4.43 del jueves 28. En tanto, un vecino de un complejo de departamentos del barrio Tiro Federal declaró haber escuchado a alguien golpear su puerta y gritar: “Abrime que me quieren matar”.
El hallazgo del cuerpo y la investigación judicial
Dos días después de aquella última conexión, el cuerpo del joven fue encontrado en el río, frente a la playa Solar del Este. Su madre, Gladis Pereyra, lo reconoció por sus manos, sus pies y un tatuaje que tenía en el omóplato. Además, presentaba una herida profunda en la nuca, remarcó R2820.
Para la Fiscalía de Gualeguaychú, Benítez murió por ahogamiento y las evidencias reunidas respaldaron la hipótesis del suicidio. Sin embargo, sus familiares rechazaron esa interpretación y sostuvieron que fue asesinado.
Hasta el momento, la Justicia no encontró elementos que vincularan con la muerte a las tres personas señaladas como sospechosas por el entorno del joven.