REDACCIÓN ELONCE
Óscar Mildenberger analizó en Elonce el avance de la cosecha de trigo, que presentó rendimientos iniciales aceptables, aunque advirtió sobre problemas de calidad y una posible caída de la productividad en los lotes sembrados más tarde.
La cosecha de trigo alcanzó un avance cercano al 35% en la zona de Crespo, con rendimientos promedio de 4.000 kilos por hectárea. Las temperaturas frescas de las últimas semanas ralentizaron las labores, mientras que los primeros análisis evidenciaron dificultades en la calidad de los granos.
Así lo explicó Óscar Mildenberger durante una entrevista con Momento de Campo, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, donde realizó un balance de la campaña triguera y analizó las perspectivas de los productores para los cultivos de verano.
“La cosecha avanza casi con el freno de mano puesto. No estamos acostumbrados a este ritmo, porque en otros años se termina en 15 o 20 días. Este año tuvimos un final de primavera bastante fresco y eso está retrasando todo”, señaló.
Rendimientos aceptables y diferencias entre regiones
Pese a la demora en las labores, los primeros lotes recolectados ofrecieron resultados satisfactorios desde el punto de vista agronómico. Sin embargo, Mildenberger anticipó que los promedios podrían disminuir conforme avanzara la trilla.
“Andaremos por los 4.000 kilos de promedio. Hay rendimientos superiores y también menores, pero son buenos rindes. Lamentablemente, estos números no se van a mantener”, expresó.
En el norte entrerriano, la recolección estaba más adelantada debido a la menor superficie implantada, como consecuencia de las condiciones desfavorables durante el período de siembra.
Preocupación por la calidad del trigo
Durante el desarrollo del cultivo se registraron heladas y enfermedades, entre ellas la fusariosis. Aunque estos factores tuvieron incidencia sobre las plantas, Mildenberger consideró que su evolución fue relativamente normal.
“La calidad no es la que uno desea. A pesar de que tuvimos condiciones relativamente frescas y favorables, estamos teniendo problemas”, advirtió.
Si bien aclaró que todavía no se disponía de suficientes análisis para establecer conclusiones definitivas, sostuvo que las características del cereal podrían generar inconvenientes en su comercialización.
Los niveles de proteína y gluten
Las diferencias observadas estuvieron relacionadas con las fechas de implantación, las variedades utilizadas y el manejo agronómico. En esta primera etapa predominaron los materiales de ciclo largo.
“Las condiciones no invitaron tanto a una buena fertilización. Son cuestiones que hoy se están haciendo notar. No tenemos el contenido de proteína y gluten que quisiéramos tener”, explicó.
Ambos parámetros son relevantes para determinar la aptitud industrial del trigo y pueden incidir en las condiciones comerciales al momento de entregar la mercadería.
Advirtieron sobre una posible caída de los rindes
A pesar de las dificultades, Mildenberger manifestó expectativas favorables respecto del resultado general de la campaña, aunque diferenció el desempeño agronómico de la rentabilidad económica.
“Hablar de 4.000 kilos de rendimiento de trigo en nuestra zona es un número más que aceptable desde el punto de vista agronómico. Las cuestiones económicas no se dan tan favorablemente”, indicó.
El panorama fue menos alentador para los lotes implantados durante julio. “Los trigos sembrados más tarde están bastante complicados en nuestra zona. Esos van a rendir menos”, anticipó.
Diversificación de los cultivos de invierno
Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la incorporación de las brásicas como alternativa productiva. Si bien estas especies ganaron presencia en distintas regiones, su participación continuó siendo reducida en el área de Crespo.
“Esta zona es de trigo, soja y maíz. El resto de los cultivos tiene alguna presencia, como las brasicáseas, pero acá es muy poco lo que se hace”, precisó.
De todas maneras, valoró el aprovechamiento de la superficie agrícola durante los meses invernales, independientemente de la especie seleccionada por cada establecimiento.
Expectativas por la soja y el maíz ante El Niño
En paralelo con la cosecha de trigo, avanzaron la siembra de soja y las tareas de fertilización del maíz, en un escenario marcado por las expectativas que generó el fenómeno de El Niño.
Mildenberger destacó que algunos productores realizaron una segunda aplicación de fertilizantes nitrogenados en los lotes de maíz, con el objetivo de potenciar la productividad ante la posibilidad de contar con condiciones meteorológicas favorables.
“El productor agrícola siempre tiene el ánimo de que lo que viene puede ser mejor. Está con una expectativa de producción con El Niño de por medio. Esperemos que el tiempo nos acompañe y tengamos una buena cosecha”, concluyó en diálogo con Elonce.