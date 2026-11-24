Tres apostadores de Entre Ríos ganaron $9.341.050,85 cada uno en el Quini 6, durante el sorteo realizado el domingo 22 de noviembre. Los afortunados acertaron cinco números en la modalidad Siempre Sale, que repartió premios entre 52 jugadores de distintos puntos del país.

Según confirmaron desde el IAFAS a Elonce, las apuestas ganadoras de la provincia se realizaron en agencias de las localidades de Concordia, Chajarí y Nogoyá.

En tanto, los principales pozos millonarios quedaron vacantes y acumularon importantes cifras para el próximo sorteo, previsto para el miércoles 25 de noviembre.

En la modalidad Siempre Sale, los números favorecidos fueron 34-22-07-28-17-31. Hubo 52 ganadores con cinco aciertos y cada uno obtuvo un premio de $9.341.050,85.

Las apuestas ganadoras de Entre Ríos se registraron en la agencia Nº 184 de Concordia; agencia Nº 816 de Chajarí y agencia Nº 1318 de Nogoyá.

Los restantes ganadores fueron de Buenos Aires (11), Córdoba (11), Santa Fe (7), Capital Federal (5), La Pampa (2), Río Negro (2), Jujuy (2), Santa Cruz (2), San Juan (1), Neuquén (1), Chaco (1), San Luis (1), Formosa (1), Salta (1) y Santiago del Estero (1).

Todos los números sorteados en el Quini 6

En el sorteo Tradicional, los números favorecidos fueron 20-04-10-18-03-36. No hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo acumulado para el miércoles será de $1.219 millones.

En La Segunda, salieron el 16-03-17-19-26-37. Tampoco se registraron ganadores con seis aciertos y habrá $1.100 millones en juego en el próximo sorteo.

Por su parte, en La Revancha, los números sorteados fueron 41-05-15-42-18-25. El premio mayor quedó vacante y acumulará $3.712 millones para el miércoles.