El INAES sancionó a entidades que incumplieron la presentación de documentación asamblearia y estados contables. Otras 17 cooperativas quedaron suspendidas, pero fueron eximidas de sanción.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dispuso el retiro de la autorización para funcionar de 2.957 cooperativas de todo el país, entre las cuales figuran 93 de Entre Ríos. La medida se oficializó este martes mediante la Resolución 2401/2026, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Las entidades habían sido inscriptas entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2022 y se encontraban suspendidas por incumplir la presentación de documentación asamblearia y estados contables exigidos por la Ley Nº 20.337.
El procedimiento administrativo involucró a 2.975 cooperativas, de las cuales 965 fueron notificadas mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), mientras que las 2.010 restantes fueron informadas mediante edictos publicados entre el 13 y el 18 de agosto de 2026.
Las cooperativas entrerrianas alcanzadas
El primer anexo de la resolución contiene el listado de las entidades sancionadas, identificadas por provincia, matrícula, razón social y CUIT. Del total, 93 son cooperativas entrerrianas.
Según los fundamentos de la normativa, las organizaciones no presentaron documentación que permitiera modificar su situación institucional ni revirtieron las causas que motivaron su suspensión.
El INAES ordenó comunicar la decisión a los organismos provinciales competentes, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a los organismos supervisores correspondientes. También dispuso realizar gestiones para determinar la existencia de remanentes patrimoniales.
El organismo resolvió eximir de sanción a 17 entidades que remitieron documentación durante el procedimiento administrativo. Sin embargo, mantuvo su suspensión hasta que la Coordinación de Fiscalización Cooperativa evalúe si corresponde levantarla.
La resolución estableció que las entidades podrán presentar recursos de revisión y alzada dentro de los 30 días hábiles administrativos; de reconsideración, en 20 días; y de aclaratoria, en cinco días.
Asimismo, podrán interponer un recurso judicial directo o promover la acción judicial pertinente dentro de los 180 días hábiles judiciales, según corresponda.
Listado completo de cooperativas sancionadas:
Retiraron la autorización para funcionar a 2.957 cooperativas. Parte I by elonceweb
Retiraron la autorización para funcionar a 2.957 cooperativas. Parte II by elonceweb