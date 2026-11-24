Una jornada de pesca deportiva en el río Paraná terminó con una sorprendente captura para Fernando Colman, quien logró sacar dos dorados al mismo tiempo con un solo señuelo. El guía de pesca con devolución compartió lo sucedido en aguas de la capital entrerriana a través de sus redes sociales.

“Dos de uno”, “Ver para creer” y “Doblete con el mismo señuelo y dos hermosos bichos” fueron algunas de las expresiones con las que el pescador describió la particular experiencia.

“Qué jornada de pesca que nos regaló el río. Hoy tuve la suerte de sacar dos dorados”, publicó Colman, quien recientemente se convirtió en el primer guía de pesca con credencial oficial de Entre Ríos.

El primer guía de pesca con credencial oficial de Entre Ríos

Cabe recordar que Colman recibió la primera credencial oficial otorgada por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización provincial. La iniciativa busca profesionalizar la actividad, brindar mayor seguridad a turistas y pescadores y facilitar las tareas de fiscalización.

En una reciente entrevista con Elonce, el pescador contó que durante la pandemia comenzó a compartir sus experiencias en redes sociales, lo que le permitió captar turistas y transformar su pasión por el río en una actividad laboral.

“Fue todo a pulmón. Costó mucho, pero valió la pena”, expresó sobre el reconocimiento obtenido. Para conseguir la habilitación, debió presentar documentación, elevar su categoría de timonel y rendir exámenes.

“Tuve que subir la categoría de timonel y estudiar mucho sobre geografía, clima y navegación, incluso marítima”, recordó.

El potencial de Paraná para la pesca deportiva

Colman también destacó las posibilidades que ofrece la capital entrerriana para desarrollar el turismo vinculado con la pesca deportiva y consideró que todavía no alcanzó el reconocimiento de otros destinos provinciales, como Concordia y La Paz.

“Acá tenemos buenos lugares de pesca, pero todavía no somos tan conocidos. Esto puede marcar un antes y un después”, sostuvo en diálogo con Elonce.

Dos dorados con un solo señuelo (captura de video)

Como parte de su emprendimiento, construyó junto a amigos una cabaña en la zona de islas, al sur de Paraná, a la que únicamente se puede acceder por lancha y que incorporó a sus excursiones.

El guía ofrece salidas de media jornada o jornada completa, con equipos de pesca, carnada y alternativas gastronómicas. Además, recibió visitantes de Uruguay y México interesados en disfrutar de la actividad.

A través de su cuenta de Instagram, @MiParanáPesca, Colman difunde sus experiencias en el río, promueve la pesca con devolución y comparte capturas como la de los dos dorados con un mismo señuelo.