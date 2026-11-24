Tornados en el sur de Brasil

El estado de Paraná, en el sur de Brasil, registró 17 tornados en lo que va de 2026, según datos del Sistema de Monitoreo y Tecnología Ambiental de Paraná (Simepar). Del total, nueve ocurrieron durante el primer semestre y otros ocho entre julio y el 22 de noviembre.

El registro se actualizó después de que el organismo confirmara dos tornados de categoría F1 durante el viernes 20 de noviembre, publicó G1. Los fenómenos ocurrieron en Manoel Ribas, en la región central del estado, y Foz do Iguaçu, cerca de la frontera con la provincia argentina de Misiones.

Ambos presentaron vientos estimados de entre 116 y 180 kilómetros por hora, con capacidad para provocar daños moderados.

El tornado más intenso del año

El episodio de mayor intensidad registrado durante 2026 ocurrió el 8 de agosto en Piraí do Sul, en la región de Campos Gerais.

El fenómeno fue clasificado como tornado F3 en la escala Fujita, una categoría que comprende vientos estimados de entre 253 y 332 kilómetros por hora, capaces de ocasionar daños graves.

Los registros en Foz do Iguaçu también adquirieron relevancia por su proximidad con Puerto Iguazú y otras localidades argentinas de la región de la Triple Frontera.

Las localidades brasileñas afectadas por tornados en 2026

Según el relevamiento publicado por el portal brasileño G1 Paraná, los fenómenos registrados durante el año fueron los siguientes:

1 de enero: tornado F1 en Mercedes.

10 de enero: tornado F2 en Piraquara y São José dos Pinhais.

7 de febrero: tornado F0 en Foz do Iguaçu.

28 de junio: tornado F2 en Reserva y F1 en Nova Cantú.

30 de junio: tornados F1 en Laranjeiras do Sul, Turvo e Inácio Martins. También se registró un fenómeno sin clasificación en Cruz Machado.

8 de agosto: tornado F3 en Piraí do Sul.

9 de septiembre: tornado sin clasificación en Francisco Alves.

11 de septiembre: tornado sin clasificación en Goioerê.

1 de octubre: tornado terrestre en Carambeí y Ponta Grossa, y otro en Arapuã e Ivaiporã.

2 de noviembre: tornado F2 en Maringá.

20 de noviembre: tornados F1 en Manoel Ribas y Foz do Iguaçu.

Uno de los principales corredores de tornados del mundo

El estado brasileño de Paraná integra una de las regiones con mayor propensión a la formación de tornados. Según los especialistas, forma parte del segundo corredor de tornados más importante del planeta, detrás de las grandes praderas centrales de Estados Unidos.

Karin Linete Hornes, especialista en tornados y profesora de la Universidad Estatal de Ponta Grossa (UEPG), explicó que el encuentro entre masas de aire cálido y frío constituye una de las principales condiciones que favorecen la formación de estos fenómenos.

La combinación de sistemas convectivos de mesoescala originados en Paraguay, frentes fríos y ciclones genera condiciones de inestabilidad atmosférica que pueden desencadenar tornados, vendavales y granizadas.

Estas condiciones también afectan a los estados brasileños de Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

Cómo se determina la intensidad de los tornados

El Simepar utiliza la escala Fujita tradicional para clasificar los tornados a partir de los daños que provocan sobre viviendas, galpones, árboles y tendidos eléctricos; y permite estimar la velocidad del viento durante el fenómeno.

La clasificación comprende seis categorías:

F0: vientos de entre 65 y 116 km/h, con daños menores.

F1: vientos de entre 116 y 180 km/h, con daños moderados.

F2: vientos de entre 180 y 253 km/h, con daños considerables.

F3: vientos de entre 253 y 332 km/h, con daños graves.

F4: vientos de entre 332 y 418 km/h, con daños devastadores.

F5: vientos de entre 418 y 511 km/h, con destrucción extrema.

El antecedente más grave en Paraná ocurrió en noviembre de 2025, cuando un tornado F4 azotó Rio Bonito do Iguaçu, dejó seis muertos y provocó una importante destrucción en una ciudad de aproximadamente 14.300 habitantes. Los vientos alcanzaron los 418 kilómetros por hora.

Con los dos nuevos episodios registrados el 20 de noviembre, Paraná llegó a 17 tornados en 2026, en un año marcado por la reiteración de fenómenos meteorológicos severos en el sur de Brasil.