Nvidia reincorporó a Jensen Huang como CEO este lunes 23 de noviembre, apenas 11 días después de su renuncia en medio de un escándalo por relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer sospechada de mantener vínculos con los servicios de inteligencia de China.

La decisión fue aprobada por unanimidad por el consejo de administración y tuvo efecto inmediato. El regreso del ejecutivo provocó una fuerte reacción en Wall Street. Las acciones de Nvidia subieron más del 31% durante la jornada, en una de las mayores alzas bursátiles de la compañía en décadas.

Por qué Nvidia decidió reincorporar a Jensen Huang

El presidente del consejo de administración, Harvey Jones, explicó que la decisión se adoptó después de varias reuniones con Huang, en las que los directivos evaluaron sus explicaciones y su capacidad para continuar al frente de la empresa. “El Consejo considera que Jensen es la persona adecuada para liderar Nvidia”, expresó Jones en el comunicado oficial.

La compañía también informó que recibió información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense y, sobre esa base, concluyó que la reincorporación del ejecutivo no representaba un riesgo para la seguridad nacional.

La investigación por presunto espionaje continuará

Huang había renunciado el 12 de noviembre, luego de que trascendieran informaciones sobre relaciones personales que derivaron en cuestionamientos a su permanencia en la compañía.

Entre los episodios investigados figuró su vínculo con una mujer sospechada de colaborar con los servicios de inteligencia chinos. La acusación de espionaje no fue establecida judicialmente, y Nvidia aclaró que la investigación independiente continuará pese al regreso del ejecutivo.

La empresa también anunció medidas para reforzar sus mecanismos de control en materia de seguridad nacional y cumplimiento de las restricciones comerciales.

El mensaje de Huang tras recuperar su cargo

“Es un honor regresar a Nvidia”, expresó Huang, quien agradeció la confianza del consejo de administración y aseguró que retomaría sus responsabilidades con humildad y compromiso.

También reconoció el trabajo de Colette Kress, quien había asumido interinamente la dirección ejecutiva tras su salida y continuará desempeñándose como directora financiera.

El regreso de Huang marcó un cambio de rumbo en la conducción de Nvidia, una de las compañías más importantes del mercado de inteligencia artificial, mientras continuaron las investigaciones relacionadas con el caso.