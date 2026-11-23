El horóscopo semanal del 23 al 29 de noviembre de 2026 anticipa oportunidades económicas, cambios laborales y novedades sentimentales.
El horóscopo semanal del 23 al 29 de noviembre de 2026 presenta las predicciones para los 12 signos del zodíaco. Según la astróloga, la última semana del mes estará marcada por oportunidades de crecimiento económico, decisiones laborales y movimientos en las relaciones sentimentales. Las cartas del Tarot también incluyen advertencias sobre conflictos personales y situaciones que requerirán prudencia.
Entre los signos que recibirían influencias favorables se encuentran Aries, Tauro, Leo, Capricornio y Piscis, especialmente en cuestiones relacionadas con el trabajo, el dinero y los proyectos personales. En cambio, Géminis, Virgo y Acuario deberán prestar mayor atención a sus vínculos y evitar decisiones apresuradas.
Las cartas de La Rueda de la Fortuna, El Emperador, Los Enamorados y La Estrella aparecen entre las protagonistas de las interpretaciones de esta semana. Cada una representa, dentro del Tarot, diferentes aspectos vinculados con los cambios, las oportunidades y las emociones.
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna.
Aries tendrá una semana favorable para iniciar proyectos, retomar actividades laborales y aprovechar oportunidades de crecimiento. Mhoni Vidente anticipó una etapa de renovación que permitirá dejar atrás situaciones que ya no aportan bienestar.
En el amor, podría reaparecer una persona del pasado. La recomendación será evaluar las intenciones antes de retomar vínculos y evitar confiar demasiado rápido en quienes se acercan. La carta de La Magia también acompañará los deseos y objetivos personales.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
Carta del Tarot: As de Bastos.
Tauro atravesará días de mayor energía y determinación. Después de algunas dificultades, encontrará motivación para avanzar con sus proyectos y recuperar la confianza en sus capacidades.
En el trabajo podría recibir una propuesta interesante o una recompensa económica. Será una etapa para aprovechar las oportunidades y tomar decisiones que permitan mejorar su estabilidad financiera.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
Carta del Tarot: El Diablo.
Géminis deberá prestar atención a posibles conflictos y personas que no expresan claramente sus intenciones. La astróloga recomendó actuar con cautela y evitar discusiones innecesarias.
En el aspecto económico, las predicciones señalan posibilidades de ordenar las cuentas y cancelar deudas. También será conveniente priorizar el bienestar personal y mantener al día los controles médicos habituales.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Carta del Tarot: La Fuerza.
Cáncer podría experimentar nostalgia por personas o situaciones del pasado. Sin embargo, la semana será una oportunidad para fortalecer la confianza personal y concentrarse en sus propios objetivos.
En el terreno laboral se anticipan propuestas y posibilidades de iniciar emprendimientos. La recomendación será evitar que las opiniones ajenas condicionen las decisiones importantes.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Carta del Tarot: El Emperador.
Leo tendrá una semana marcada por el liderazgo y la determinación. Según Mhoni Vidente, será un período favorable para concretar proyectos y asumir nuevas responsabilidades profesionales.
También deberá revisar sus relaciones personales y actuar con prudencia ante posibles conflictos legales. La recomendación será evitar compromisos innecesarios y aprovechar sus capacidades para avanzar laboralmente.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Carta del Tarot: El Loco.
Virgo enfrentará una etapa de cambios que requerirá madurez y claridad para establecer prioridades. Las predicciones anticipan dos golpes de suerte y oportunidades para comenzar una nueva etapa.
En el amor, deberá mantenerse atento a posibles engaños o situaciones poco claras. También podría conocer a una persona compatible y avanzar en proyectos relacionados con la familia o el patrimonio.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Carta del Tarot: As de Espadas.
Libra encontrará mayor claridad para resolver problemas pendientes y tomar decisiones. La semana será favorable para estudiar, iniciar capacitaciones y adquirir conocimientos que contribuyan a su crecimiento.
En materia económica, Mhoni Vidente recomendó conservar un billete en la billetera como símbolo de abundancia. En las relaciones personales, será importante escuchar consejos sin perder la independencia.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Carta del Tarot: Los Enamorados.
Escorpio tendrá una semana especialmente vinculada con los sentimientos y la vida sentimental. Podría fortalecer una relación existente o conocer a alguien con quien establecer una conexión importante.
En el trabajo surgirían oportunidades de crecimiento. No obstante, deberá evitar reacciones impulsivas y prestar atención a posibles conflictos con personas cercanas.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Carta del Tarot: El Mundo.
Sagitario encontrará oportunidades para viajar, conocer personas y ampliar sus experiencias. La semana invitará a revisar decisiones anteriores y dejar atrás situaciones que ya cumplieron su ciclo.
En el amor, será importante evaluar los vínculos y priorizar aquellos que aporten estabilidad. Frente a los imprevistos, la recomendación será mantener la calma y confiar en las propias capacidades.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Carta del Tarot: La Estrella.
Capricornio tendrá una etapa favorable para mejorar sus finanzas, ordenar deudas y avanzar con proyectos personales. Según las predicciones, podrían presentarse oportunidades que permitan recuperar estabilidad económica.
Sin embargo, deberá prestar atención a las relaciones familiares y sentimentales. Evitar discusiones innecesarias y controlar las reacciones será fundamental para mantener la armonía.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
Carta del Tarot: El Ermitaño.
Acuario deberá concentrarse en resolver situaciones pendientes y evitar quedar atrapado en problemas del pasado. Aunque podrían continuar algunas dificultades, contará con el acompañamiento de personas cercanas.
La semana será propicia para establecer límites, tomar decisiones y alejarse de relaciones que generan malestar. Recuperar la confianza personal será uno de los principales desafíos.
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Carta del Tarot: El Mago.
Piscis aparece entre los signos con mejores perspectivas de la semana. Mhoni Vidente anticipó reconocimientos laborales, oportunidades económicas y avances en proyectos que requirieron esfuerzo.
En el amor, deberá evitar los celos y las discusiones impulsivas. También será conveniente mantener cierta reserva sobre los planes personales y concentrarse en concretar sus objetivos, señaló El Destape.
Qué signos tendrán mejores oportunidades esta semana
De acuerdo con las interpretaciones de Mhoni Vidente, Aries, Tauro, Leo, Capricornio y Piscis tendrán perspectivas favorables para avanzar en asuntos laborales y económicos.
Por su parte, Escorpio podría experimentar novedades sentimentales, mientras que Sagitario encontrará oportunidades relacionadas con viajes y nuevas experiencias.
Para Géminis, Virgo y Acuario, las recomendaciones estarán centradas en actuar con prudencia, revisar sus vínculos y evitar conflictos que puedan afectar su tranquilidad.