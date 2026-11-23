El paro docente convocado por AGMER para el martes 24 y miércoles 25 de noviembre tendrá descuentos salariales para quienes adhieran a la medida de fuerza en Entre Ríos. Así lo confirmó la vocal del Consejo General de Educación (CGE), Carla Duré, quien además solicitó al sindicato que reconsidere la protesta para garantizar la continuidad de las clases, según un comunicado enviado a este medio.

La funcionaria explicó que el descuento de las jornadas no trabajadas responde a un criterio que también aplican otras provincias, como Santa Fe y Buenos Aires. Asimismo, aseguró que el Gobierno provincial respeta el derecho de huelga.

Duré recordó que, luego del rechazo gremial a la propuesta salarial, el gobernador Rogelio Frigerio dispuso implementar el incremento desde noviembre. Los docentes percibirán una suba general del 4% y el piso salarial del cargo inicial pasará de $910.000 a $1.000.000.

Preocupación por el cierre del ciclo lectivo

La vocal del CGE cuestionó que la medida de fuerza se desarrollara inmediatamente después del feriado del lunes, lo que podría extender la interrupción de las clases para los estudiantes cuyos docentes adhieran.

En ese sentido, advirtió que la protesta coincidiría con una etapa importante del calendario escolar, cuando se realizan los cierres de notas y las actividades finales del año.

Además, indicó que desde el Consejo buscan garantizar que los docentes que decidan trabajar puedan hacerlo y que las familias tengan información sobre el funcionamiento de los establecimientos educativos.

El pedido del CGE a AGMER

Duré sostuvo que la normativa nacional contempla a la educación inicial, primaria, secundaria y especial entre los servicios esenciales. También recordó que la Constitución entrerriana establece la obligación provincial de garantizar el acceso a la educación.

Finalmente, pidió a AGMER que reconsidere el paro de 48 horas, con el objetivo de que los estudiantes retomen las clases el martes y puedan completar las actividades de cierre del ciclo lectivo junto a sus docentes.