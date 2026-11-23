El mercado de pases de Boca para 2027 comenzó a generar expectativas luego de que el periodista Sebastián Vignolo revelara que Hernán López Muñoz, actual futbolista de Argentinos Juniors y surgido de las inferiores de River Plate, tendría importantes posibilidades de incorporarse al reciente campeón de la Copa Sudamericana. La información surgió durante el programa Pasión por el fútbol, emitido por Canal 13, aunque todavía no se anunció una negociación oficial.

El conductor sorprendió al anticipar un posible movimiento de la dirigencia xeneize para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada. “Yo sé que hay un jugador que va a jugar en Boca el año que viene”, aseguró Vignolo, antes de revelar el nombre del futbolista que estaría en la mira.

Posteriormente, el periodista identificó al mediocampista ofensivo de 26 años como uno de los posibles protagonistas del próximo mercado de transferencias. “Yo creo que López Muñoz tiene muchas chances de jugar en Boca”, afirmó, en una declaración que rápidamente despertó repercusiones por el pasado del jugador en River.

La crisis de Argentinos Juniors podría facilitar su salida

La posibilidad de que López Muñoz cambie de club surgió en medio de una complicada situación económica e institucional de Argentinos Juniors. La entidad de La Paternal atravesó dificultades financieras que provocaron malestar entre los integrantes del plantel profesional.

Según reconoció el presidente Cristian Malaspina ante los socios, el club acumuló deudas correspondientes a los salarios de septiembre y octubre. Además, recibió una inhibición de la FIFA que le impide incorporar futbolistas durante los próximos tres mercados de pases mientras no regularice la obligación económica que originó la sanción.

El conflicto derivó en una protesta de los jugadores, quienes suspendieron un entrenamiento para reclamar por los compromisos incumplidos. López Muñoz también manifestó públicamente su descontento. “Este plantel se bancó todas en contra, no nos ayudaron nunca. Peleamos con poco y nada, con deudas y promesas incumplidas”, expresó.

Cuánto pagó Argentinos Juniors por Hernán López Muñoz

El mediocampista llegó a Argentinos Juniors procedente de San José Earthquakes, de la Major League Soccer de Estados Unidos. Después de un período a préstamo, la institución argentina concretó su incorporación definitiva en septiembre de 2026.

La operación se cerró por dos millones de dólares a cambio del 100% de los derechos económicos, pese a que inicialmente existía una opción de compra de cuatro millones por la mitad de la ficha. El conjunto estadounidense conservó una plusvalía del 20% sobre una eventual transferencia futura.

En este escenario, la necesidad de obtener recursos económicos podría influir en las decisiones de Argentinos Juniors respecto de sus principales futbolistas. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron cifras de una posible oferta de Boca ni se confirmó que existieran conversaciones formales entre las instituciones.

Su pasado en River y el vínculo familiar con Maradona

Uno de los aspectos que más llamó la atención sobre el posible pase fue la identificación de López Muñoz con River Plate, institución en la que realizó parte de su formación futbolística y comenzó su carrera profesional.

En declaraciones realizadas años atrás, el propio jugador había descartado la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro. “Si me llaman de Boca, no. Por respeto a River y porque quiero mucho al club. No iría”, había manifestado.

Sin embargo, su padre, Daniel López Maradona, dejó abierta una posibilidad diferente a fines de 2025. “En este momento, puede ser. Yo creo que no le diría que no. Él siempre respetó a River, pero en River no lo respetaron a él”, expresó. El futbolista también tiene un vínculo familiar con Diego Armando Maradona, de quien es sobrino nieto.

Qué dijo Sebastián Vignolo sobre su posible llegada a Boca

Durante su intervención televisiva, Vignolo vinculó directamente el presente institucional de Argentinos Juniors con la posibilidad de una transferencia del mediocampista.

“Es dramática la situación de Argentinos Juniors. Vine hablando con alguien en el avión también que conoce la historia de Argentinos. Raro, todo muy extraño, todo lo que pasó con el Bicho, vendiendo tanto, que esté en esta situación angustiante. Se entiende la obra, pero bueno. Yo creo que López Muñoz tiene muchas chances de jugar en Boca”, señaló.

De concretarse, la incorporación representaría una alternativa ofensiva para el plantel xeneize de cara a 2027. Por ahora, la llegada de Hernán López Muñoz a Boca permanece en el terreno de las versiones periodísticas, a la espera de novedades oficiales durante el próximo mercado de pases.